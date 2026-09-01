Аутор:АТВ редакција
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За крај августа, снажно невријеме је захватило више подручја, посебно југозапад земље, гдје су снажни вјетрови и туча проузроковали значајну материјалну штету, преноси Нет.хр.
Према наводима њемачког листа Südkurier, дијете је смртно страдало у општини Клетгау, у округу Валдшут. Трагедија се догодила на простору шумске некрополе на којој се обављају укопи урни.
Портпарол Државног тужилаштва у Валдшуту потврдио је да су околности смрти дјетета још предмет истраге. За сада није познато колико је дијете имало година нити на који начин је тачно страдало.
У невремену је тешко повријеђена и једна одрасла особа на подручју уз границу са Швајцарском.
Снага олује изненадила је и стручњаке Њемачке метеоролошке службе (DWD). На мјерној станици у швајцарском Шафхаузену забиљежени су удари вјетра брзине до 143 километра на сат.
Осим снажног вјетра, поједина подручја погодила је и велика туча, која је додатно повећала материјалну штету.
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