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Хималајама пријети озбиљна опасност од поплава

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01.09.2026 16:11

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Штета након бујичних поплава у Девигату у округу Нувакот у Непалу, четвртак, 27. августа 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Хималајски регион суочава се са озбиљним ризиком од поплава из ледничких језера у наредним годинама, упозорила је помоћник генералног секретара УН Кани Вигнараја.

"Технологија не може довољно брзо да напредује како би спријечила губитке дуж тих огромних ријечних система који примају воду која се излива из ледничких језера", изјавила је Вигнараја.

Она је навела да се број људи који су изложени ризику мјери милионима.

Вигнараја, која је и регионални директор Програма УН за развој за Азију и Пацифик, позвала се на ажуриране податке које су та организација и њени партнери прикупили у јуну.

"Поред тога што су угрожене хидроелектране од којих зависе многе заједнице, цијеле обале ријека на којима живе милиони људи могле би постати практично ненасељиве", додала је Вигнараја.

Истраживачи су још 2020. године идентификовали 47 потенцијално опасних ледничких језера у Непалу, Кини и Индији, али су се у међувремену појавиле процјене да је њихов стваран број знатно већи, преноси Срна.

Разорне поплаве у Непалу прошле седмице изазване су урушавањем дијела ледника у близини планинског врха Лангтанг Лирунг, чија је маса пала у долину и покренула клизиште које је изазвало поплавни талас низ ријеку Тришули.

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Поплаве

Непал

Бујица у Непалу

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