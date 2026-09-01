У бујичним поплавама нестали и трезори банака

Аутор:АТВ редакција
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Уз потрагу за несталима након бујичних поплава у Непалу, полиција покушава да пронађе трезоре са готовином који су нестали из најмање 20 банака, објавио је лист "Тајмс оф Индија".
Лист наводи да поједини од тих трезора могу садржати велике количине готовине и других вриједних ствари.
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Према ријечима портпарола полиције, замјеника генералног инспектора Абија Нарајана Кафлеа, иако је главни задатак полиције потрага за несталима, полиција мора да одржава ред и закон у погођеним подручјима.
"Било је банака у Расуви, Дадингу, Читвану и другим мјестима које су значајно оштећене. Многи њихови трезори који су садржали готовину и друге вриједне предмете попут злата су или однесени водом или затрпани под тешким муљем. Наше особље сада улаже све напоре да пронађе и обезбједи те трезоре", рекао је Кафле.
Он је додао да су забиљежени инцидент у којима су људи проваљивали у трезоре и крали новац и драгоцјености.
Поплава је погодила сјеверни Непал ујутро 26. августа.
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Према прелиминарним извјештајима, поплаве је изазвало клизиште на граници са Кином, око 20 километара сјеверозападно од граничног прелаза Расувагадхи.
Снажан ток воде, земље и камења јурио је преко 70 километара низ рјечно корито, уништавајући оближња насеља и плавећи и рушећи све пред собом.
Више од 1.000 људи је погинуло, а око 4.500 се још увијек води као нестало, подсјећа ТАСС.
(Срна)
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