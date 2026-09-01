Битно: Електроенергетска мрежа Српске

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о електроенергетској мрежи Републике Српске.
Колико је сигурна електроенергетска мрежа Српске и јесмо ли спремни за зиму?
Какво је стање дистрибутивне и преносне мреже и колико се улаже у њену модернизацију?
Гдје су највећи изазови?
Од нових трафостаница и реконструкција мреже до све веће потрошње и нових извора енергије, може ли систем одговорити ономе што га чека?
За „Битно” говоре: Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције ОДС „Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, Срђан Мазалица, директор Оперативног подручја Бања Лука „Електропреноса БиХ“, Ацо Станишић, директор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале и Саша Поповић, в.д. директора ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
14
17
11
17
10
17
01
16
46
Тренутно на програму