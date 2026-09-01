Logo

Битно: Електроенергетска мрежа Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

01.09.2026 15:32
Битно: Електроенергетска мрежа Српске
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о електроенергетској мрежи Републике Српске.

Колико је сигурна електроенергетска мрежа Српске и јесмо ли спремни за зиму?

Какво је стање дистрибутивне и преносне мреже и колико се улаже у њену модернизацију?

Гдје су највећи изазови?

Од нових трафостаница и реконструкција мреже до све веће потрошње и нових извора енергије, може ли систем одговорити ономе што га чека?

За „Битно” говоре: Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције ОДС „Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, Срђан Мазалица, директор Оперативног подручја Бања Лука „Електропреноса БиХ“, Ацо Станишић, директор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале и Саша Поповић, в.д. директора ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Весна Азић

Битно

Више из рубрике

Бизнис план: Новац, тржишта и привреда

Емисије

Бизнис план: Новац, тржишта и привреда

6 ч

0
Важно: „Српска те воли“

Емисије

Важно: „Српска те воли“

1 д

0
Фатални изглед: Смртоносно лијеп

Емисије

Фатални изглед: Смртоносно лијеп

2 д

0
Нови идент

Емисије

Аграр: Велика улагања у пољопривреду

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Росуље на ногама: Више од 400 примједби због планиране градње

17

11

Благојевић: У БиХ напад на права српског народа на самоопредјељење

17

10

Центар дана, 01.09.2026.

17

01

Огласило се министарство: Граду Бањалука није дата сагласност за увођење школских униформи

16

46

У Пељавама поново ради обновљена основна школа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима