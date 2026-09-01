Милионски споменик усред дотрајале инфраструктуре: 15 метара бронзе међу рупама

Бањалучко насеље Лазарево више неће „красити“ само рупе, избочине на путу и дотрајао асфалт. Сада ће се то све „ушминкати“ масивним монументом од 15 метара.

Споменик вриједан скоро 2 милиона КМ

Споменик вриједан скоро два милиона, а како се наводи у тендерској документацији 800 x 372 (висина и ширина) , а према посљедњим најавама градоначелника Бањалуке, Драшка Станивуковића, биће висок невјероватних 15 метара. Изливен у бронзи у размјери 1:1, док ће постамент бити од бетона, са обрадом видљивих бетонских површина.

Пројекат, који ће олакшати буџет Града Бањалуке за 1,7 милиона КМ, како се наводи у јавној набавци, а која је ретроактивно расписана, у вријеме док се споменик увелико изливао и са изгледом, који ће свакако привући пажњу, неће скренути поглед и са оних примарних проблема.

Бања Лука Један споменик скупљи од десетак д‌јечијих игралишта; За д‌јецу кредит, за споменик скоро 2 милиона КМ

Како каже изрека: „Около калај, унутра белај“, у овом случају, то би било обрнуто.

Централна фигура јесте бронзани споменик око кога су расијане велике рупе, улегнућа, избочине на путу и девастирани шахтови као и тротоар.

Инфраструктура Лазарево

Ударне рупе, шахтови и девастиран тротоар

Као што се може видјети на фотографијама, становницима бањалучког насеља Лазарево и поред естетика недостају они основни животни стандарди, како би се уопште могло расправљати о пројекту тешком скоро два милиона, док они на оне примарне чекају годинама.

Бања Лука Имају ли Бањалучани шта да кажу?

Град не одговара

Надлежном одјељењу Града Бањалука, надлежном за саобраћај и путеве прослиједили смо упит о горе наведеним инфраструктруним проблемима у насељу Лазарево те да ли је у плану уз изградњу споменика рјешавање и дотрајалог асфалта, тротоара, шахтова...

Одговор до објављивања овог текста нисмо добили.

Шта су приоритети?

Да ли је приоритетно прије питања водоснабдијевања у Бањалуци изградити пар? Да ли је приоритетно подићи споменик или реконструисати дотрајалу саобраћајницу?

Док ће Лазарево добити 15 метара бронзе, остаје питање када ће становници добити оно што им је много потребније – безбједне саобраћајнице, уређене тротоаре и инфраструктуру достојну града.