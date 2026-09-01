Вечерас одавање почасти генералу Ратку Младићу у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
На Тргу Крајине у Бањалуци вечерас, 1. септембра у 20 часова биће одржано одавање почасти генералу Ратку Младићу, објављено је на „Фејсбук“ страници Војска Републике Српске.
У објави се наводи да су посебно позвани борци генерала Младића и ратни војни ветерани.
„Тако треба, часно и достојно“, наведено је у објави.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
Друштво
3 ч0
Савјети
2 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
11
17
10
17
01
16
46
Тренутно на програму