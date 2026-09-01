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Вечерас одавање почасти генералу Ратку Младићу у Бањалуци

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01.09.2026 14:35

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У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.
Фото: Срна

На Тргу Крајине у Бањалуци вечерас, 1. септембра у 20 часова биће одржано одавање почасти генералу Ратку Младићу, објављено је на „Фејсбук“ страници Војска Републике Српске.

У објави се наводи да су посебно позвани борци генерала Младића и ратни војни ветерани.

„Тако треба, часно и достојно“, наведено је у објави.

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Тагови :

Бања Лука

počast

Ратко Младић

генерал Ратко Младић

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