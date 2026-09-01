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Српску током седам мјесеци посјетило 297.568 туриста

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01.09.2026 15:26

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Требиње Република Српска
Фото: Pexel/Jocelyn Erskine-Kellie

Републику Српску је током седам мјесеци посјетило 297.568 туриста који су остварили 734.087 ноћења, што је за 3,7 одсто више долазака и 5,8 одсто више ноћења у односу на исти период претходне године, подаци су Туристичке организације Српске.

Сарадник за односе с јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске Санела Шимун рекла је да су планинска мјеста забиљежила повећање од 19,4 одсто, а бањска од 4,7 одсто.

Остала туристичка мјеста која посједују атрактивне факторе попут климатских, културно-историјских, те ријечна и језерска мјеста, забиљежила су повећање од два одсто.

Шимунова је напоменула да су се гости током седам мјесец ове године у просјеку задржавали два и по дана.

"Као и претходне године највећу посјету, поред домаћих туриста, остварили су гости из Србије, Хрватске, Словеније и Црна Горе, док се од осталих европских земаља истичу Турска, Аустрија, Њемачка и Италија", рекла је Шимунова.

Она је навела да су по врсти туристичких мјеста домаћи туристи највећи број ноћења остварили у бањским мјестима, затим слиједе остала туристичка мјеста, планинска и она која се не могу разврстати ни у једну од наведених група, а располажу угоститељским објектима за смјештај.

"Страни туристи су највећи број ноћења остварили у осталим туристичким мјестима, затим бањским мјестима, па планинским и осталим мјестима", додала је Шимунова, преноси Срна.

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Тагови :

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Туризам

туристичке дестинације

посјета

Санела Шимун

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