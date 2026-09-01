Српску током седам мјесеци посјетило 297.568 туриста

Аутор:АТВ редакција
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Републику Српску је током седам мјесеци посјетило 297.568 туриста који су остварили 734.087 ноћења, што је за 3,7 одсто више долазака и 5,8 одсто више ноћења у односу на исти период претходне године, подаци су Туристичке организације Српске.
Сарадник за односе с јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске Санела Шимун рекла је да су планинска мјеста забиљежила повећање од 19,4 одсто, а бањска од 4,7 одсто.
Остала туристичка мјеста која посједују атрактивне факторе попут климатских, културно-историјских, те ријечна и језерска мјеста, забиљежила су повећање од два одсто.
Шимунова је напоменула да су се гости током седам мјесец ове године у просјеку задржавали два и по дана.
"Као и претходне године највећу посјету, поред домаћих туриста, остварили су гости из Србије, Хрватске, Словеније и Црна Горе, док се од осталих европских земаља истичу Турска, Аустрија, Њемачка и Италија", рекла је Шимунова.
Она је навела да су по врсти туристичких мјеста домаћи туристи највећи број ноћења остварили у бањским мјестима, затим слиједе остала туристичка мјеста, планинска и она која се не могу разврстати ни у једну од наведених група, а располажу угоститељским објектима за смјештај.
"Страни туристи су највећи број ноћења остварили у осталим туристичким мјестима, затим бањским мјестима, па планинским и осталим мјестима", додала је Шимунова, преноси Срна.
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