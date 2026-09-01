Забринутост у Норвешкој: Познато здравствено стање краљице Мете Марит послије трансплантације плућа

Аутор:АТВ редакција
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Норвешка краљица Мете-Марит доживјела је "компликације" након трансплантације плућа, због чега данас није присуствовала церемонији полагања заклетве свог супруга.
Нови краљ Хокон VIII, који је постао краљ када је његов отац, краљ Харалд В, преминуо у петак ујутру у 89. години, данас је положио заклетву на вјерност уставу земље.
Међутим, његова супруга, која је под лупом јавности због својих веза са покојним америчким милијардером педофилом Џефријем Епстајном, пропустиће овај историјски дан јер ће бити под љекарским надзором због "компликација" након операције која је извршена у јуну.
Краљица, чији је син из претходне везе раније ове године проглашен кривим за силовање и насиље у породици, такође није могла да присуствује црквеној комеморацији за свог покојног свекра током викенда.
Норвешка краљевска породица објавила је саопштење пулмолога др Аре Холма из Националне болнице Норвешке, којим је потврђено одсуство 53-годишње краљице.
"Није неуобичајено да дође до компликација након трансплантације плућа. Краљица је од операције у неколико наврата имала компликације, укључујући и данас", рекао је он и додао:
"Због тога краљица мора да буде под надзором током цијелог дана. Краљица, стога, нажалост неће моћи да присуствује церемонији полагања заклетве у Стортингу. Њено краљевско височанство престолонаследница Ингрид Александра пратиће Његово Величанство краља. Краљица Соња и принц Свере Магнус присуствоваће полагању заклетве из сале Стортинга".
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Ова 53-годишњакиња такође је уклоњена из програма догађаја који је доступан на интернет страници Краљевског дома, а новом краљу ће се умјесто ње придружити његова дјеца, принцеза Ингрид и принц Свере, заједно са његовом мајком, краљицом Соњом.
Нова краљица већ неколико година болује од хроничне плућне фиброзе. Њено стање се значајно погоршало током претходних шест мјесеци, а почетком овог љета стављена је на листу чекања за трансплантацију плућа.
Љекари су рекли да је овај поступак посљедња могућност када се процијени да пацијент без нових плућа има мање од двије године живота. Након операције, Краљевски дом Норвешке потврдио је да је трансплантација успешно обављена и да је "све до сада протекло добро".
У јулу је будућа краљица суспендовала своје званичне дужности, а норвешки краљевски двор је саопштио да ће "бити дужи период рехабилитације и обуке током којег у почетку неће бити новости".
Хокон је тада потврдио да ће смањити своје јавне ангажмане како би проводио вријеме са супругом, међутим, то би се могло промијенити сада када је нови краљ Норвешке.
Полагање заклетве долази неколико дана након што су хиљаде ожалошћених сишле у Осло да одају почаст покојном краљу, полажући цвијеће, заставе и картице саучешћа испред краљевске палате.
Харалд, који је рођак британског краља Чарлса lll, преминуо је након пријема у болницу у Ослу гдје је лијечен од хемолитичке анемије, поремећаја који узрокује уништавање црвених крвних зрнаца абнормално брзим темпом.
У суботу увече нови краљ је одао почаст свом покојном оцу у свом првом званичном говору као монарх, у којем је захвалио Харалду "на свему што је био и свему што је урадио".
Покојни краљ уживао је огромну подршку упркос низу скандала који су прогањали његову породицу у посљедњем дијелу његове 35-годишње владавине.
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Анкета коју је у уторак објавио јавни емитер Норвешка радиодифузна корпорација показала је да је подршка монархији очигледно порасла након Харалдове смрти.
Скоро три од четири Норвежана (72 одсто) рекло је да подржава монархију, што је пораст од осам поена у поређењу са претходном анкетом у мају, према анкети спроведеној током викенда. Прошла година је била турбулентна за норвешку краљевску породицу.
Мете-Марит се суочила са интензивном контролом након објављивања досијеа Епстајн, који су открили да је 2013. године боравила у резиденцији педофила у Палм Бичу, након што је он осуђен за нуђење секса од девојчица старих 14 година.
Нова краљица је ове године тврдила да ју је Епстајн довео у заблуду док је покушавала да обузда последице скандала. Поред њених веза са педофилом, син Мете-Марит, Маријус Борг Хојби, тренутно је у кућном притвору док чека жалбу на четворогодишњу казну за две пресуде за силовање.
У јуну га је суд у Ослу прогласио кривим за напад на бившу девојку, Нору Хаукланд, упућивање претњи и почињење саобраћајних прекршаја, иако је ослобођен по две друге тачке оптужнице за силовање.
Двадесетдеветогодишњак је био оптужен за сексуални напад на четири жене које су спавале или на други начин нису могле да се одупру између 2018. и 2024. године.
Иако не посједује краљевску титулу нити обавља службене дужности, дуго је био блиско повезан са норвешком краљевском породицом.
У понедјељак је био међу онима који су преместили ковчег покојног краља у капелу краљевске палате у Ослу, а такође му је дозвољено да присуствује Харалдовој сахрани 9. септембра.
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