Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

03.02.2026
11:08
Син норвешке принцезе, Мариус Борг Хоибу (29) биће суђен у уторак по оптужбама за силовање, породично насиље, напад и посједовање дроге, међу осталим злочинима, једном од неколико случајева који су потресли норвешку монархију.
Борг Hoiby, син принцезе Мете-Марит и пасторак принца Хакона, могао би се суочити с вишегодишњом затворском казном ако буде проглашен кривим за најтежу од 38 оптужби против њега.
Његов адвокат, Петар Секулић, рекао је за "Реутерс" да није признао казнену кривицу за оптужбе за силовање или породично насиље, али је признао кривицу за неке од мање озбиљних ствари. "Даће детаљно објашњење о томе на суду", рекао је Секулић.
Случај би требао трајати до 19. марта. Хоибу би требао свједочити у сриједу.
У недјељу га је норвешка полиција притворила због сумње на наношење тјелесних повреда, руковање ножем и кршење забране приласка. Суд је у понедјељак пресудио да Хоибу може бити притворен четири седмице. Његов адвокат рекао је да разматра жалбу.
Судски случај је најозбиљнија криза која је погодила норвешку краљевску породицу у мирнодопско вријеме, према историчару Тронду Норену Исаксену, иако Хоибу нема краљевску титулу и изван је насљедног реда.
Почетак суђења такође долази неколико дана након што се његова мајка, Мете-Марит, извинила због своје "лоше процјене" због одржавања контакта с покојним америчким сексуалним преступником Џефријем Епстином након што је 2008. осуђен за сексуалне злочине над дјецом.
Принц Хакон и принцеза Мете-Марит не планирају присуствовати судским поступцима, рекао је Хакон у изјави, додајући да вјерује да је правосудни систем праведан и исправан, преноси "ТimesLive".
