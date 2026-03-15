Сабаленка поново диже трофеј

АТВ

15.03.2026

22:16

Сабаленка у финалу Аустралијан опена
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Бјелоруска тенисерка Арина Сабаленка освојила је турнир у Индијан Велсу, пошто је вечерас у финалу побједила Елену Рибакину из Казахстана 3:6, 6:3, 7:6.

Меч је трајао два сата и 31 минут. Ово је био 16. међусобни дуел Сабаленке и Рибакине, а девети тријумф бјелоруске тенисерке.

Рибакина је добила први сет са 6:3, док је бјелоруска тенисерка узвратила са 6:3 у другом сету. У трећем сету виђена је велика борба, а побједница је одлучена у тај-брејку.

Тенисерка из Казахстана је у тај-брејку при вођству од 6:5 на свој сервис имала меч лопту, али је није искористила. Сабаленка је потом освојила три узастопна поена и по први пут у каријери стигла до побједе на турниру у Индијан Велсу.

Бјелоруска тенисерка је тријумфом у Индијан Велсу стигла до 23. трофеја у каријери, док је Рибакина остала на 12 титула.

Тениски турнир у Индијан Велсу се играо за наградни фонд од 9.415.725 долара.

