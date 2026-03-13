"Ђоковић ме извео на вечеру са три евра у џепу, а рачун 300"

Извор:
Јутарњи.хр
13.03.2026
08:14
Коментари:0
Бивши чилеански тенисер Паул Капдевил открио је непознате детаље о једном сусрету са Новаком Ђоковићем.
Чилеанац је поделио једну мало познату причу, када се се са Ђоковићем нашао на вечери у Немачкој.
"Сјећам се да смо једном изашли да једемо, а Ђоковић је имао само три евра у џепу. СелИ смо у ресторан у Њемачкој и рекао ми је: ‘Пауле, ја частим. Знаш ли да ћу једног дана бити светски број један? Бићу звијезда.' Почели смо да наручујемо. Он је узео јастога, бифтек. 'Хоћеш ли вино?' стално ме је питао. Ја не пијем вино. 'Разговараш са будућим бројем један на свијету. Срушићу све рекорде', говорио је. На крају је стигао рачун – 300 евра. Питао сам га како ћемо то платити. ‘Не брини, ја ћу платити.’ И он је платио, иако заправо није имао ништа", испричао је Капдевил и наставио да препричава разговор са српским тенисером.
"Затим је додао: 'Знаш ли зашто ћу срушити сваки рекорд и бити најбољи? Зато што сам радио ствари које ти ниси. Током рата морао сам да сахрањујем пријатеље из школе. Знам како је подићи се из сиромаштва, ви то нисте искусили. То ме је учинило веома јаким.’ Те његове ријечи сам запамтио", рекао је Чилеанац.
Након завршетка играчке каријере, Капдевил се успјешно пребацио у пословни свијет, гдје је преузео улоге у рударској индустрији и пословима са некретнинама.
Током 12 година дуге професионалне каријере, од 2002. до 2014. године, зарадио је више од 1,1 милион долара.
Сцена
3 ч1
Занимљивости
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
46
11
40
11
23
11
14
11
02
Тренутно на програму