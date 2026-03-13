Мазалица: Новом резолуцијом споменици који се квалификују као повезани са НДХ биће срушени

Извор:
РТРС
13.03.2026
08:46
Споменици који се квалификују као повезани са НДХ, и који инкриминишу и због тога што изазивају националну и вјерску мржњу треба да се сруше, рекао је Срђан Мазалица, шеф посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске за РТРС.
На сједници Народне скупштине Републике Српске која је заказана за 17. март требао би бити усаглашен заједнички текст резолуције о осуди и забрани промовисања и величања идеологије Независне Државе Хрватске и других усташких, нацистичких и фашистичких симбола
"Усаглашен је текст са историчарима, правницима, људима који се баве културом памћења, докторима наука, интелектуалцима, филозофима, а укључила се и Српска православна црква. Започет је важан процес. Ова резолуција треба да буде резолуција српског народа, а не било које партије", нагласио је Мазалица.
Он наглашава да приједлог који је изнио Огњена Бодирога, био је пун незнања, грешака и да није обухватао многе историјске квалификације.
"Прије свега избјегавање напомињања чињенице да се у НДХ десио геноцид над Србима. Зашто СДС кружи као киша око Крагујевца када је у питању тај термин. Срби су били примарна жртва У НДХ, наравно уз Јевреје и Роме. У њиховом приједлогу је наведено усташки режим, а ми кажемо идеологија НДХ. Испада да је камион фанатика усташа направио све злочине, а да држава није имала ништа с њима. Нема муслимана ни Нијемаца у тој одредби злочина. Нијемци су одводили Србе у логоре, а муслимани су извршили бројне злочине прије свега у БиХ", додао је Мазалица.
Мазалица наглашава да се резолуцијом ствара и историјски утемељен основ за забрану свих елемената у контексту НДХ.
"Стварамо историјски утемељен основ који ће представљати правни основ да се кроз ове законе проведе забрана свих ових елемената, не само усташке и фашистичке идеологије, већ и свега што је било повезано са НДХ. Не само да имамо резолуцију о осуди усташке идеологије, ми смо ишли са резолуцијом о забрани којима ће се санкционисати величање симбола и предвидјети одговарајуће казне. Наведени су сви симболи о којима се ради", поручио је Мазалица.
Подсјећамо, НСРС је 2015. године донио Декларацију о геноциду Независне државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата.
