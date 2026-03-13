Logo
Невјероватан призор: Снијег пао у Сахари

Извор:

Спутник Србија

13.03.2026

09:10

Коментари:

0
Снијег
Фото: Pixabay/pasja1000

Сњежне падавине забиљежене су у алжирском граду Аин Сефра који се назива „капија Сахаре“.

„У близини насеља Аин Сефра налазе се јарко наранџасте пјешчане дине на које је пала велика количина снијега и сада имамо густ прекривач преко златног песка“, рекао је мештанин Абдел Хак за Спутњик.

Он је навео да су становници уживали у ретком призору, трчали преко снежних дина и покушали да се спусте низ њих.

Снијег није ријетка појава у сјеверним планинским предјелима Алжира током зиме, али су снијежне падавине у близини Сахаре ријетка појава.

(спутник србија)

