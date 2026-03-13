Невјероватан призор: Снијег пао у Сахари

Извор:
Сњежне падавине забиљежене су у алжирском граду Аин Сефра који се назива „капија Сахаре“.
„У близини насеља Аин Сефра налазе се јарко наранџасте пјешчане дине на које је пала велика количина снијега и сада имамо густ прекривач преко златног песка“, рекао је мештанин Абдел Хак за Спутњик.
Он је навео да су становници уживали у ретком призору, трчали преко снежних дина и покушали да се спусте низ њих.
Снијег није ријетка појава у сјеверним планинским предјелима Алжира током зиме, али су снијежне падавине у близини Сахаре ријетка појава.
A rare phenomenon: snow fell in the Sahara Desert— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026
As a result of the snowfall, the orange sand dunes in Algeria turned white, and the temperature in the city of Ain Sefra dropped below zero.
This is the seventh instance of snowfall in the last 40 years.
The last time snow fell… pic.twitter.com/FIbfz4nHec
