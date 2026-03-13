Експлозије у Дубаију, црни дим прекрио дио града

Извор:
Снажне експлозије потресле су јутрос Дубаи, а густ црни дим надвио се над дијелом финансијског центра града након пожара у индустријској зони, објавили су локални званичници.
Пожар је избио у кварту Ал Куз, а према извјештају АП-а бројни су пролазници стали посматрати велики облак дима који се уздизао изнад града. Новинару АП-а полиција није допустила да се приближи мјесту пожара, које се налазило у слијепој улици.
Канцеларија за медије владе Дубаија објавила је на друштвеној мрежи X да је до инцидента дошло након што су крхотине пресретнутог пројектила пале на зграду у центру града.
"Крхотине након успјешног пресретања узроковале су мањи инцидент на прочељу једне зграде у централном Дубаију", саопштиле су власти. Додали су да у инциденту нема повријеђених, иако се густ дим из пожара могао видјети из великог дијела града, све до луксузног хотела Бурј ал-Араб у облику једра.
Сукоб између Сједињених Држава и Ирана започео је 28. вељаче када су америчке и израелске снаге покренуле координисане ваздушне нападе на циљеве широм Ирана, укључујући војне базе, систем противваздушне одбране и политичко водство земље.
Иран је одговорио лансирањем стотина пројектила и дронова на Израел, америчке војне базе и савезнике САД-а у регији, укључујући земље Перзијског залива.
Од почетка рата напади су се проширили на велик дио Блиског истока, а мета су били и бродови и енергетска инфраструктура у Перзијском заливу, што је пореметило поморски промет и глобално тржиште енергије.
