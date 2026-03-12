Срушио се амерички војни авион

Аутор:АТВ
Спасилачке акције су у току након инцидента у који су умијешана два авиона која су учествовала у операцији "Епски бијес", текућој америчкој офанзиви против Ирана.
Један је безбједно слетио, док се други срушио у западном Ираку.
Инцидент се догодио у пријатељском ваздушном простору, саопштио је ЦЕНТКОМ.
Званичници су рекли да инцидент није био узрокован ни непријатељском ни пријатељском ватром, преноси б92.
U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
