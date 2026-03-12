Logo
Large banner

Срушио се амерички војни авион

Аутор:

АТВ

12.03.2026

23:19

Коментари:

0
Срушио се амерички војни авион
Фото: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Спасилачке акције су у току након инцидента у који су умијешана два авиона која су учествовала у операцији "Епски бијес", текућој америчкој офанзиви против Ирана.

Један је безбједно слетио, док се други срушио у западном Ираку.

Инцидент се догодио у пријатељском ваздушном простору, саопштио је ЦЕНТКОМ.

policija hrvatska

Регион

Узнемирујуће откриће: Грађани упозорени да не излазе напоље

Званичници су рекли да инцидент није био узрокован ни непријатељском ни пријатељском ватром, преноси б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

авион

Америка

Иран

Иран вијести

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Европа на удару: Хладни фронт стиже са Атлантика

Свијет

Европа на удару: Хладни фронт стиже са Атлантика

50 мин

0
Ракетни напад на Тел Авив током обраћања Нетанјахуа

Свијет

Ракетни напад на Тел Авив током обраћања Нетанјахуа

51 мин

0
Доктор, хирург, рукавице

Свијет

Дошао у Њемачку због запослења, остао без бубрега

57 мин

0
računar, haker, tehnologija

Свијет

Операција Муња: Хаковано више од 369.000 уређаја у 163 земље

58 мин

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

19

Срушио се амерички војни авион

23

11

Ференцварош савладао Брагу

23

04

Синер у полуфиналу Индијан Велса

22

55

Узнемирујуће откриће: Грађани упозорени да не излазе напоље

22

52

Додик честитао Борису Алексићу: Српска ствара шампионе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner