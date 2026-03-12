Синер у полуфиналу Индијан Велса

Аутор:АТВ
12.03.2026
23:04
Коментари:0
Италијански тенисер Јаник Синер се пласирао у полуфианле Индијан Велса пошто је у четвртфиналу био бољи од Лернера Тијена са 6:1, 6:2.
Јаник Синер је протутњао кроз први сет против Лернера Тијена резултатом 6:1, демонстрирајући потпуну контролу над мечом од самог старта.
Задржао је италијански тенисер висок интензитет и у другом сету.
Италијан брзо узвратио ударац и изједначио на 1:1 након што је спасао двије брејк лопте.
Преломни тренутак догодио се у трећем гему, када је Синер искористио трећу брејк прилику у још једном маратонском надметању и прешао у вођство.
У полуфиналу ће се састати Александером Зверевим.
