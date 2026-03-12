Logo
Синер у полуфиналу Индијан Велса

АТВ

12.03.2026

23:04

0
Јаник Синер
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Италијански тенисер Јаник Синер се пласирао у полуфианле Индијан Велса пошто је у четвртфиналу био бољи од Лернера Тијена са 6:1, 6:2.

Јаник Синер је протутњао кроз први сет против Лернера Тијена резултатом 6:1, демонстрирајући потпуну контролу над мечом од самог старта.

Задржао је италијански тенисер висок интензитет и у другом сету.

Италијан брзо узвратио ударац и изједначио на 1:1 након што је спасао двије брејк лопте.

Преломни тренутак догодио се у трећем гему, када је Синер искористио трећу брејк прилику у још једном маратонском надметању и прешао у вођство.

Борис Алексић

Остали спортови

Додик честитао Борису Алексићу: Српска ствара шампионе

У полуфиналу ће се састати Александером Зверевим.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Јаник Синер

tenis

Indijan Vels

Коментари (0)
