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Убрзање гасификације Српске: Усаглашени наредни кораци за магистрални гасовод

Аутор:

АТВ
03.06.2026 15:20

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У Министарству енергетике и рударства Републике Српске састанак посвећен координацији и усклађивању активности свих надлежних институција и учесника у реализацији капиталног пројекта изградње магистралног гасовода на правцу Шепак-Бањалука-Нови Град.
Фото: Уступљена фотографија

У Министарству енергетике и рударства Републике Српске данас је одржан састанак посвећен координацији и усклађивању активности свих надлежних институција и учесника у реализацији капиталног пројекта изградње магистралног гасовода на правцу Шепак-Бањалука-Нови Град.

Састанку су присуствовали представници Министарства енергетике и рударства, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, предузећа „Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево и ЈП „Аутопутеви Републике Српске“, као и представници извођача радова на пројекту – компанија „Конвар“ из Београда и „Гастех“ из Инђије.

Током овог радног састанка представљен је преглед досадашњих активности, након чега су учесници дефинисали конкретне задатке и обавезе за наредни период како би се осигурала што ефикаснија реализација предстојећих фаза пројекта. Представници институција су изразили пуну опредијељеност да у оквиру својих надлежности максимално убрзају све неопходне процедуре, истичући да су интензивирана комуникација и координација кључни предуслови за успјешан завршетак овог подухвата.

Учесници су подсјетили да су у претходном периоду створене снажне претпоставке за несметано одвијање радова. Народна скупштина Републике Српске усвојила је Закон о посебном поступку експропријације, чиме је олакшано и убрзано рјешавање имовинско-правних односа на траси гасовода. Такође, истакнуто је да су усвојене измјене Правилника о техничким нормативима за транспорт природног гаса омогућиле рационалније коришћење простора и смањење трошкова изградње.

Наглашено је да изградња овог магистралног гасовода представља један од најзначајнијих развојних пројеката у Републици Српској. Његовом реализацијом омогућиће се сигурније и поузданије снабдијевање природним гасом, допринијети диверзификацији енергетских извора и јачању енергетске безбједности, те створити чврсти темељи за привредни развој и нове инвестиције. Овај пројекат ће природни гас учинити доступним већем броју локалних заједница, привредних субјеката и домаћинстава, чиме ће се значајно унаприједити укупна енергетска инфраструктура Републике Српске.

Као закључак састанка, поручено је да је у наредном периоду потребно додатно појачати координацију са локалним заједницама, које треба хитно да покрену активности везане за изградњу секундарне мреже на својим подручјима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Гасовод Шепак - Бањалука

Шепак-Нови Град

гасовод Шепак-Нови Град

Аутопутеви Републике Српске

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