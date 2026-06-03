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Дарко Младић: Србија ће 12. јуна изнијети став о одбијању Хага да пусти генерала на лијечење

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АТВ
03.06.2026 11:40

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генерал Војске Републике Српске Ратко Младић у Хагу
Фото: АТВ

Одбрана генерала Ратка Младића из комитета УН до сада није добила никакав одговор на писмо које је упутила у вези са одбијањем Хага да он буде пуштен на лијечење у Србију, а ово питање ће бити отворено на сједници Савјета безбједности УН-а о раду Механизма 12. јуна, рекао је Срни генералов син Дарко Младић.

"Србија ће тада изнети свој став. Хоће ли бити /министар правде/ Ненад Вујић или неко други, видећемо, али Србија ће свој став да изнесе на том заседању и та позиција неће бити ништа другачија него раније, можда нешто оштрија", рекао је Дарко Младић.

Он је навео да се са оцем чуо раније данас и да је генерал врло слаб, јако тешко говори и да суштински нема неке промјене.

Дарко Младић је навео да ће наредне недјеље генерала посјетити супруга, која је и сама ових дана имала здравствених проблема.

Младић је поновио да је у медицинској документацији коју су породица и одбрана добили из Хага коначно и тамошњи неуролог написао поштен извјештај и стање какво јесте, али да не вјерује да ће то имати икакав утицај на став садашњег руководства Механизма.

На питање да ли би одбрана и породица тај извјештај могли послати као допунски Комитетима УН-а, Младић је рекао да се може придодати, али да нема потребе.

"Суштински то је оно што смо ми већ приложили. Технички, могли бисмо, али у пракси би нам то додатно време потрошило, што нам сада није у интересу", закључио је Дарко Младић.

Генерал Младић је 10. априла имао мождани удар, а 2. маја још један, након чега му се здравствено стање додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.

Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, где је под палијативном његом.

Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.

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Тагови :

Дарко Младић

Ратко Младић

Хаг

Ратко Младић мождани удар

генерал Ратко Младић

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