Дарко Младић: Србија ће 12. јуна изнијети став о одбијању Хага да пусти генерала на лијечење

Аутор:АТВ
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Одбрана генерала Ратка Младића из комитета УН до сада није добила никакав одговор на писмо које је упутила у вези са одбијањем Хага да он буде пуштен на лијечење у Србију, а ово питање ће бити отворено на сједници Савјета безбједности УН-а о раду Механизма 12. јуна, рекао је Срни генералов син Дарко Младић.
"Србија ће тада изнети свој став. Хоће ли бити /министар правде/ Ненад Вујић или неко други, видећемо, али Србија ће свој став да изнесе на том заседању и та позиција неће бити ништа другачија него раније, можда нешто оштрија", рекао је Дарко Младић.
Он је навео да се са оцем чуо раније данас и да је генерал врло слаб, јако тешко говори и да суштински нема неке промјене.
Дарко Младић је навео да ће наредне недјеље генерала посјетити супруга, која је и сама ових дана имала здравствених проблема.
Младић је поновио да је у медицинској документацији коју су породица и одбрана добили из Хага коначно и тамошњи неуролог написао поштен извјештај и стање какво јесте, али да не вјерује да ће то имати икакав утицај на став садашњег руководства Механизма.
На питање да ли би одбрана и породица тај извјештај могли послати као допунски Комитетима УН-а, Младић је рекао да се може придодати, али да нема потребе.
"Суштински то је оно што смо ми већ приложили. Технички, могли бисмо, али у пракси би нам то додатно време потрошило, што нам сада није у интересу", закључио је Дарко Младић.
Генерал Младић је 10. априла имао мождани удар, а 2. маја још један, након чега му се здравствено стање додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.
Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, где је под палијативном његом.
Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
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