Додик: Почаствован сам учешћем на Форуму у Санкт Петербургу, важно присуство Америке

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је веома почаствован што је делегација Републике Српске дуго година редован гост Међународног економског форума у Санкт Петербургу и истакао да је веома важно што на овогодишњем скупу учествује велики број земаља, укључујући САД.
"То је редовно наше учешће на Самиту, везаном за економију, који је под покровитељством предсједника Русије Владимира Путина, гдје се разматра напредак у привреди, науци, у области вјештачке интелигенције", рекао је Додик Срни уочи пута у Санкт Петербург.
Додик је нагласио да је веома велико присуство бројних земаља, између осталих и САД, које ће учествовати са снажном делегацијом, што говори о томе да је Самит преживио тешко вријеме.
"Без обзира на то што га и даље игноришу неке европске владе на тим скуповима се често виде представници великих компанија и банака из саме ЕУ, што говори да је Русија незаобилазна", указао је Додик.
Он је нагласио да се позив на Самит у Санкт Петербургу не одбија.
"Ми смо веома почаствовани што смо редовни гости већ 15, можда и више година, овога форума који се организује под покровитељством предсједника Путина", рекао је Додик.
Додик је истакао да су његови састанци са предсједником Русије континуитет добре сарадње.
"Ми са Русијом имамо веома изражене односе и они ће се наставити", истакао је Додик, преноси Срна
Делегација Републике Српске присуствоваће Међународном економском форуму у Санкт Петербургу који почиње данас. Тема овогодишњег скупа на којем се очекује учешће више од 20.000 људи из око 130 земаља је "Прагматичан дијалог: пут ка стабилној будућности".
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