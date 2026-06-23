Венера је на страни ових знакова: Љубав би их могла изненадити прије јула

Аутор:АТВ редакција
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Љето је тек почело, а астролози већ говоре о једном од најузбудљивијих љубавних годишњих доба. Разлог је тај што се Венера, планета љубави, лепоте и веза, тренутно налази у ватреном знаку Лава. Овај транзит доноси више самопоуздања, страсти и жеље да отворено покажете своје емоције.
За разлику од периода када је Венера била у осјетљивијим и резервисанијим знацима, Венера у Лаву подстиче људе да буду храбрији у љубави. Многима ће бити лакше да признају своја осјећања, направе први корак или се отворе новим познанствима. Астролози вјерују да би наредних неколико недјеља могло донети највише прилика за романтику, флерт и нове почетке у њиховим љубавним животима.
Није изненађење да ће Лавови осјетити најблаготворније ефекте овог транзита. Венера у њиховом знаку појачава атрактивност, харизму и самопоуздање. Многи Лавови ће бити у центру пажње, а нова познанства ће доћи готово спонтано. Ако сте рођени у овом знаку, сада је право вријеме да покажете своја осјећања или направите потез који дуго одлажете.
Ватрена енергија Венере у Лаву је одличан спој за Овнове. Пред њима су недјеље пуне узбуђења, спонтаних сусрета и прилика за нову љубав. Они који су већ у вези могли би поново да распламсају варницу која их је спојила на почетку њихове везе, док би самци могли да упознају некога ко ће их одмах заинтригирати.
За Стрелца, овај транзит доноси жељу за авантуром, путовањима и новим искуствима. Управо на таквим местима би се могла појавити особа која ће привући њихову пажњу. Љубавне прилике ће се појавити изненада, а многи Стријелци могу бити изненађени колико брзо заљубљеност може да се претвори у нешто више.
Близанци ће током овог периода имати више прилика да упознају нове људе него иначе. Њихова комуникативност и шарм долазе до изражаја, а многи разговори би могли да прерасту у нешто озбиљније. Посебно су наглашена познанства преко пријатеља, друштвених догађаја и путовања.
Ваге ће уживати у повећаној друштвеној активности и осећају да су примјећене. Венера, њихова владајућа планета, сада им помаже да лакше остваре оно што желе у љубави. За многе припаднике овог знака, ово би могао бити период нових почетака, али и важних одлука у постојећим везама.
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