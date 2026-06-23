Мајка репрезентативца БиХ главна тема навијача

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Док фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине наступа на Свјетском првенству у Сједињеним Америчким Државама, пажњу јавности не привлаче само играчи на терену, већ и њихове породице на трибинама.
Међу њима се посебно издвојила Фатима Демировић, мајка нападача Ермедина Демировића, која је својим доласком у САД постала једна од најзапаженијих фигура ван терена.
Фатима Демировић (52) искористила је боравак у Калифорнији како би подржала свог сина током наступа на највећој свјетској фудбалској смотри. Уз навијање с трибина, дио времена посветила је и обиласку локација на америчкој западној обали, а своје утиске редовно је дијелила на друштвеним мрежама.
Њене објаве и присуство у Лос Анђелесу брзо су привукли пажњу навијача и медија, па је Фатима у кратком времену постала својеврсна интернет сензација. Корисници друштвених мрежа често истичу њен изглед, елеганцију и енергију, што је додатно појачало интересовање јавности.
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