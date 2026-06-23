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Опљачкали Бокија 13! Огласио се након провале у дому: "Био сам жртва тешке крађе!"

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 16:11

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Боки 13
Фото: Youtube/AmiG Show

Бојан Јовановски, познатији као Боки 13, огласио се на друштвеним мрежама након што су се појавиле информације да је његов дом у Скопљу био мета провале и тешке крађе.

Он је потврдио да се инцидент заиста догодио, истичући да у тренутку провале није био у Сјеверној Македонији, већ у Београду.

- Како би престале све спекулације и бројни позиви медија, обавјештавам јавност да је тачно да сам био жртва тешке крађе и провале у свом дому у Скопљу, која се догодила у раним јутарњим часовима данас - написао је Боки 13.

Додао је да се у тренутку догађаја налазио у Београду, као и да због истраге у овом тренутку не може да износи додатне информације.

- Тачно је и да сам се у тренутку догађаја налазио у Београду. Због интереса истраге, у овом тренутку нисам у могућности да дајем додатне изјаве, коментаре нити информације у вези са овим случајем - додао је Боки.

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Након што је сазнао за провалу, Јовановски је кренуо ка Скопљу како би се упознао са детаљима случаја.

- Тренутно сам на путу за Скопље и молим да се поштују моја приватност и одлука да се о овом догађају за сада не оглашавам, као и да се надлежним органима омогући да свој посао обаве професионално и несметано. Хвала на разумевању - завршио је Бојан Јовановски.

(телеграф)

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Тагови :

Бојан Јовановски

Скопље

Боки 13

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