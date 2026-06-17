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Славље у дому Огњена Амиџића! Мина подијелила радост са свима

Аутор:

АТВ
17.06.2026 09:49

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Огњен Амиџић
Фото: Youtube/Blic TV

Водитељ Огњен Амиџић данас прославља јубиларни 50. рођендан, а међу првима му је честитала супруга Мина Наумовић, која се огласила тачно у поноћ емотивном објавом на друштвеним мрежама.

Мина је својим пратиоцима показала Огњенову фотографију из детињства, а уз њу је написала кратку поруку:

-Срећан ми био - написала је она уз емотикон срца.

Њена објава брзо је привукла пажњу пратилаца, који су се придружили честиткама и лепим жељама упућеним водитељу.

Подсјетимо, Огњен из првог брака има сина Матију, а након што је са Мином добио и другог насљедника, није крио да му је велика жеља да једног дана добије и ћерку. Та жеља му се недавно и остварила.

- Ја сам одувијек и хтио дјевојчицу. Али шта ми планирамо, то све дође у своје време и све се намјести. Дјевојчице су боље за породицу, оне су снага и сидро, шта ми мушкарца, ми мозга немамо. Гледам по својој сестри и сада Мини, гледам како се одржавају ти породични односи... - рекао је Огњен недавно и додао:

- Ма ја сам шала, комика. Мина је генерално луђа од мене. Она је фантастична и рекао сам јој то чим смо се упознали. Мени је презабавно са њом. Шта иначе да радим са женом ако ми није забавна? Многи људи се не промене у браку, или се промјене у ружнијем смислу. На мене то утиче баш лијепо, гура ме напред и даје ми неку одговорност. Матија је стално са нама, ми смо једна велика забавна породица.

(телеграф)

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Тагови :

Огњен Амиџић

Мина Наумовић

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