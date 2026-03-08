Logo
Огњен Амиџић љут на Андреану Чекић: "Не зовем је више"

08.03.2026

18:54

Коментари:

0
Огњен Амиџић љут на Андреану Чекић: "Не зовем је више"
Фото: Youtube screenshot/TOXIC TELEVISION

Огњен Амиџић открио је да га је недавно у пословном смислу највише разочарала Андреана Чекић и да за њу тренутно нема мјеста у његовој емисији „Ами Џи шоу“.

Водитељ је испричао да га је Андреана неколико сати прије снимања емисије оставила на цједилу, иако се познају и сарађују годинама.

- Онај ко ме је тренутно разочарао јесте Андреана Чекић. То се десило релативно скоро. Код нас нико никада није забрањен, али мислим да треба да прође један дужи период, јер сматрам да се понијела крајње непрофесионално у једном тренутку. То ми је веома чудно за некога с ким сарађујем годинама на свим нивоима - рекао је Огњен и објаснио:

- Не можеш ти мени да се јавиш истог дана када снимам емисију у три и по послијеподне, а лајв је у десет. Ми се већ од седам, осам постављамо и припремамо. Не можеш доћи и рећи да ниси испоштована не знам од кога и на који начин. То је немогуће. Никад ми се то није десило. Сада не може да дође, јер сам ја већ попуњен. Да се моја екипа пита и људи који раде са мном, ми бисмо такви били према многим другим људима. Ја се увијек трудим да будем изнад ситуације. Не би ни био проблем, али не можеш мене тог дана оставити без рјешења и јавити ми се због наводно не моје грешке. Тако мени правиш проблем, а ја нисам направио грешку - рекао је Амиџић за „Скандал“.

Додао је и да га је изненадио начин на који се цијела ситуација одвила.

- Постоји и други момент. Не може мене нико да завади с тобом ако се ти и ја знамо и комуницирамо годинама. Позвао бих ја тебе или ти мене па бисмо разговарали. Нико никада није јачи од система, али људи то не схватају. На тај начин само се показује једна друга страна, коју ја нисам очекивао нити вјеровао да неко има. Нека прође мало времена, па ћемо вид‌јети - закључио је водитељ.

Andreana Čekić

Огњен Амиџић

