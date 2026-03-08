Logo
Ево колико је Цетински продао улазница за отказани концерт

08.03.2026

16:47

Коментари:

3
Отказивање концерта Тонија Цетинског у новосадском Спенсу главна је естрадна тема овог викенда.

Према сазнањима портала Телеграф, Тони Цетински је продао тек 3.500 карата за концерт.

Како су им званично саопштили из Управе, иако су очекивали да Цетински у Спенсу прода минимум 6.000 карата, иако је концертни капацитет значајно већи, то се није догодило.

Тони је до данас, тачније до јутрос, Тони успео да прода 3.500 карата.

илу-тони цетински-29082025

Сцена

Букти рат на естради због отказивања концерта Тонија Цетинског

Неколико дана пред одржавање концерта Тонија Цетинског у Новом Саду, на Фејсбук страницама појавиле су се скандалозне тврдње да су након агресије ЈНА на Вуковар, у Спенс у Новом Саду "довођени људи и да су ту испитивани, мучени и просљеђивани даље у логоре на територији Србије који су били намијењени Хрватима".

Иако је реч о непровјереним тврдњама, хрватски пјевач Тони Цетински је донио одлуку да откаже концерт.

Да све буде још горе, Тони је у Спенсу раније већ пјевао и то у неколико наврата

Коментари (3)
