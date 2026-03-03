Карлеуша кроз сузе: Ошишала сам се до главе

Извор:
Информер
03.03.2026
16:35
Коментари:0
Пјевачица Јелена Карлеуша проговорила је о најтежем периоду након смрти мајке Дивне Карлеуше, када јој је највећу подршку пружио Саша Поповић.
У документарцу "Сале", који говори о животу и каријери оснивача "Гранда" Саше Поповића, емотивно свједочење о свом односу са магом, дала је и Јелена Карлеуша.
Пјевачица се присетила једног од најтежих тренутака у свом животу - смрти мајке Дивне Карлеуше и реакције коју никада није заборавила.
Како је испричала кроз сузе, у периоду велике туге одлучила је да се ошиша до главе, вјерујући да јој та промјена добро стоји, иако је многима то било изненађење.
- Ошишала сам се до главе, тад ми је умрла мајка. Мислила сам да сам лијепа, мислила сам да ми баш супер стоји, а њему је то било шокантно, а није рекао ни ријеч. Сећам се да ме је гледао шокирано из неког угла. Тај поглед је био шокиран кад ме је видио да сам ошишана до главе - испричала је Јелена.
Ипак, како каже, управо тај тренутак показао је какав је човјек Саша Поповић био.
- Пришао ми је и рекао: "Како си лијепа". То је био Сале. Знао је да слаже жену на неки лијеп и паметан начин - истакла је Карлеуша.
Сцена
Сатанистички обреди болесне секте: Карлеуша оплела по ''Беовизији''
Пјевачица је нагласила да је Поповић увијек био уз њу у најтежим животним ломовима.
- У неким мојим великим животним ломовима Саша је увијек био ту. Кад ми је умрла мајка, он је први дошао у моју кућу да ми изјави саучешће, први ме је позвао, први ми је пружио руку кад су сви били против мене - рекла је музичка звијезда кроз сузе.
Најновије
Најчитаније
18
02
17
58
17
50
17
49
17
42
Тренутно на програму