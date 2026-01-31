Јелена Карлеуша се ''сломила'' у емисији: Прекрила главу рукама, па бризнула у плач

Извор:
Курир
31.01.2026
11:55
Јелена Карлеуша претходне дане и одмор у Дубаију неће памтити по лијепом, због скандала који јој је приредио бивши супруг Душко Тошић. Он је тада замијенио браве и “упао” у породични стан на Дедињу, гдје пјевачица живи с кћеркама послије развода, али иако се тај проблем ријешио, очигледно је да је тај инцидент оставио посљедице Јелену.
Само дан након повратка из Дубаија, Јелена је у Шимановцима снимала нову епизоду музичког такмичења “Пинкове звезде”, али иако се трудила да буде максимално професионална и насмијана, у једном тренутку, поп диву су савладале емоције и нагомилани стрес, па је она бризнула у плач.
- Јелена јесте храбра и увијек се диже из свега као феникс из пепела. Ипак, све ово што се издешавало с њеним бившим мужем док је била са кћеркама на одмору, није јој било ни мало пријатно. Све то ју је јако потресло. Чим се вратила са одмора у Београд, она није имала времена да мало дође к себи и да се одмори од свега. Ту прву ноћ по доласку није спавала ни сат времена, а одмах сутрадан је имала снимање “Пинкових звезда”. Почела је да се спрема од раних јутарњих сати, а испред студија у Шимановцима се појавила тип-топ дотјерана у фул “гучи” аутфиту из најновије колекције њиховог новог дизајнера Демне. Дала је и изјаву медијима у свом стилу, па су сви мислили да је несрећна епизода с Тошићем, сада иза ње - прича саговорник портала ''Курир'' са снимања поменуте епизоде, па наставља:
- Јелена се добро држала, шалила се са колегама и све је дјеловало у реду. Ипак, све се промијенило када је један њен кандидат отпјевао пјесму која ју је емотивно разорила. Ту није могла да задржи сузе. Толико је плакала да су организатори хтјели да прекину снимање, како би се мало смирила. Видјело се да јој све ово тешко пало и да је овај хаос оставио посљедице на њу. Ипак је и она жена од крви и меса. Током снимања је у једном тренутку спустила и главу и рукама прекривала очи. Видјећете већ све у емисији - рекао је извор са лица мјеста.
