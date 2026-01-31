Logo
Large banner

Новак донио важну одлуку пред финале са Алкаразом

Извор:

Курир

31.01.2026

11:23

Коментари:

0
Новак Ђоковић Аустралијан опен
Фото: Tanjug / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић бориће се у недјељу за свој 11. трофеј на Аустралијан опену.

Новак је у петак савладао фаворизованог Јаника Синера и пласирао се у велико финале, гдје га чека први рекет свијета Карлос Алкараз.

Policija Srbija

Хроника

Упао у стан, па тукао људе пред малољетном дјецом: Ево какву казну је добио

Након исцрпљујућег меча у полуфиналу, потпуно очекивано, Ноле је одлучио да у суботу прескочи тренинг, како би се опоравио и одморио.

"Биће пуно опоравка, а сутра (субота – прим.аут.) сигурно неће бити тренинга. Једино можда будем одрадио неки активни опоравак у теретани – и то ће бити то", открио је након тријумфа у полуфиналу Новак.

"Има ту доста ствари, не желим да откривам за јавност шта све радимо, али имамо протокол којег ћемо се придржавати - па шта Бог да!", поручио је српски ас.

Евро паре новац

Занимљивости

Срећа и изобиље стижу на велика врата: Ова 4 знака коначно могу одахнути

Оно што треба свакако очекивати је да Новак свој посљедњи тренинг одржи у недјељу на Род Лејвер Арени – вјероватно у ранијим поподневним часовима, послије чега ће услиједити краћа масажа, ручак и посљедњи разговори и припрема стратегије са својим тимом.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Аустралијан опен

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Идентификовани осумњичени за вандализам на "Аквани"

Хроника

Идентификовани осумњичени за вандализам на "Аквани"

13 ч

1
Мазалица: Уставни суд Српске потврдио да избор Тришић Бабић није нелегалан

Република Српска

Мазалица: Уставни суд Српске потврдио да избор Тришић Бабић није нелегалан

13 ч

8
Једна навика годишње убије 19.000 људи

Друштво

Једна навика годишње убије 19.000 људи

13 ч

0
Сакс: Европа на путу самоуништења

Свијет

Сакс: Европа на путу самоуништења

13 ч

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

Тенис

Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

13 ч

0
Кладионице опет прецртале Ђоковића: Ово су квоте за финални меч Аустралијан опена

Тенис

Кладионице опет прецртале Ђоковића: Ово су квоте за финални меч Аустралијан опена

14 ч

0
Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026

Тенис

Дуел вриједан право богатство: Ево колико коштају улазнице за меч Ђоковић-Алкараз

14 ч

0
Спортска легенда нахвалила Ђоковића као нико до сада

Тенис

Спортска легенда нахвалила Ђоковића као нико до сада

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner