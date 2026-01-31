Новак донио важну одлуку пред финале са Алкаразом

Извор:
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић бориће се у недјељу за свој 11. трофеј на Аустралијан опену.
Новак је у петак савладао фаворизованог Јаника Синера и пласирао се у велико финале, гдје га чека први рекет свијета Карлос Алкараз.
Након исцрпљујућег меча у полуфиналу, потпуно очекивано, Ноле је одлучио да у суботу прескочи тренинг, како би се опоравио и одморио.
"Биће пуно опоравка, а сутра (субота – прим.аут.) сигурно неће бити тренинга. Једино можда будем одрадио неки активни опоравак у теретани – и то ће бити то", открио је након тријумфа у полуфиналу Новак.
"Има ту доста ствари, не желим да откривам за јавност шта све радимо, али имамо протокол којег ћемо се придржавати - па шта Бог да!", поручио је српски ас.
Оно што треба свакако очекивати је да Новак свој посљедњи тренинг одржи у недјељу на Род Лејвер Арени – вјероватно у ранијим поподневним часовима, послије чега ће услиједити краћа масажа, ручак и посљедњи разговори и припрема стратегије са својим тимом.
