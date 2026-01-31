Кладионице опет прецртале Ђоковића: Ово су квоте за финални меч Аустралијан опена

Извор:
Мондо.рс
31.01.2026
10:03
Коментари:0
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић проглашен је за аутсајдера пред меч полуфинала Аустралијан опена против Јаника Синера, али је у пет напорних сетова савладао Италијана. Лекција није научена - кладионице су поново понизиле најбољег српског спортисту, којем не дају велике шансе за тријумф против Карлоса Алкараза.
Ђоковић и Алкараз ће се у недјељу од 9.30 борити за титулу на првом гренд слем турниру у сезони, а шпански тенисер има велику предност. Без обзира на то што је Ђоковић 10 пута освајао турнир у Мелбурну, букмејкери сматрају да тренутно првопласирани тенисер са АТП листе има далеко веће шансе да се домогне трофеја.
Свијет
Путин објавио бројке које ће разљутити Запад
Тако је квота на Карлоса Аллкараза тек 1,35 - што значи да бисте на 1 уложену марку добили само 1,35 КМ. Са друге стране, квота на Ђоковића је око 3,5, па би ваш добитак на уложену 1 КМ био 3,5 КМ. Није то баш као у полуфиналу, када су квоте на Ђоковића ишле чак и преко 10, али је и даље потцјењујуће према најбољем свих времена.
Новак Ђоковић ће поново имати додатан мотив, а знамо да он најбоље мечеве у каријери игра баш када га многи отпишу и када му се дају минималне шансе за побједу. Ова у Мелбурну била би спектакуларна - евентуалним освајањем трофеја Новак би стигао до 25. пехара са гренд слем турнира.
Наука и технологија
14 ч0
Савјети
14 ч0
Република Српска
14 ч0
Здравље
14 ч0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму