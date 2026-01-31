Logo
Кладионице опет прецртале Ђоковића: Ово су квоте за финални меч Аустралијан опена

31.01.2026

10:03

Фото: Tanjug / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић проглашен је за аутсајдера пред меч полуфинала Аустралијан опена против Јаника Синера, али је у пет напорних сетова савладао Италијана. Лекција није научена - кладионице су поново понизиле најбољег српског спортисту, којем не дају велике шансе за тријумф против Карлоса Алкараза.

Ђоковић и Алкараз ће се у недјељу од 9.30 борити за титулу на првом гренд слем турниру у сезони, а шпански тенисер има велику предност. Без обзира на то што је Ђоковић 10 пута освајао турнир у Мелбурну, букмејкери сматрају да тренутно првопласирани тенисер са АТП листе има далеко веће шансе да се домогне трофеја.

Тако је квота на Карлоса Аллкараза тек 1,35 - што значи да бисте на 1 уложену марку добили само 1,35 КМ. Са друге стране, квота на Ђоковића је око 3,5, па би ваш добитак на уложену 1 КМ био 3,5 КМ. Није то баш као у полуфиналу, када су квоте на Ђоковића ишле чак и преко 10, али је и даље потцјењујуће према најбољем свих времена.

Новак Ђоковић ће поново имати додатан мотив, а знамо да он најбоље мечеве у каријери игра баш када га многи отпишу и када му се дају минималне шансе за побједу. Ова у Мелбурну била би спектакуларна - евентуалним освајањем трофеја Новак би стигао до 25. пехара са гренд слем турнира.

