Александра и Ана поражене у финалу Аустралијан опена

Извор:

АТВ

31.01.2026

08:00

Александра Крунић и Ана Данилов на Аустралијан опену
Фото: Танјуг/АП

Александра Крунић, српска тенисерка рођена у Москви, у тандему са Рускињом Аном Далинином, која наступа под заставом Казахстана, поражена је у финалу Аустралијан опена у категорији женских парова.

Крунићева и Далинина су доживјеле пораз од Елизе Мертенс и Шуаи Џанг са 7:6, 6:4 за 108 минута проведених на терену.

Фантастично су почеле меч Александра и Ана. Два бриљантна потеза Данилине у првом гему за брејк, па недуго затим и одличан ритерн Крунићеве за дупли брејк (3:0).

На 3:1 и 30-30 Александра је стигла нестварну лопту, на семафору је писало 4:1, али онда креће велики преокрет.

Белгијанка и Кинескиња преузимају контролу над мечом, у једном интервалу су освојиле и 12 поена у низу и стигле до преокрета – 5:4.

Избориле су Крунићева и Данилина тај брејк, али тамо су доминирале Мертенс и Џанг и повеле су са 6-0.

Вратиле су се Ана и Александра са четири поена, биле су у игри и у наредном, али мали аут је значио и крај сета.

Кључне поене добијале су Белгијанка и Кинескиња, у финишу меча се Крунићева и физички мучила, али одустајале нису. Успјеле су да освоје четири гема у низу и да смање на 5:4, али Мертенс и Џенг нису паничиле и посљедњи гем добиле су без изгубљеног поена за коначни тријумф послије сат и 48 минута игре.

Белгијанка и Кинескиња заједно су већ играле гренд слем финале – поражене су на Вимблдону 2022. од Катержине Сињијакове и Барборе Крејчикове – па им је ово прва заједничка слем титула. Укупно – шеста за Мертенс и трећа за Џанг.

Аустралијан опен 2026

Aleksandra Krunić

finale

