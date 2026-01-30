Погледајте поен којим је Новак Ђоковић исписао историју

Аутор:Стеван Лулић
Најбољи српски тенисер пласирао се у финале Аустралијан опена, гдје ће имати прилику да се бори за 25. Грен слем титулу.
Из жестоке борбе у полуфиналу Ђоковић је изашао као побједник против Јаника Синера.
Резултат је гласио 3:2 за Србина, по сетовима 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 и 6:4.
Ноле је тако, по ко зна који пут на сјајан начин одговорио критичарима и свима онима који нису вјеровали у њега.
Доказао је да упркос годинама још увијек може да уљепша тенис и надјача много млађе играче.
Финале је на програму у недјељу од 9:30 сати, а Нолету на путу до 25. Грен слема стоји Шпанац Карлос Алкараз.
Уколико сте пропустили како је Ђоковић срушио Синера, у наставку погледајте поен којим је исписао историју постајући најстарији тенисер у финалу Аустралијан опена.
