Погледајте поен којим је Новак Ђоковић исписао историју

Аутор:

Стеван Лулић

30.01.2026

18:42

Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Најбољи српски тенисер пласирао се у финале Аустралијан опена, гдје ће имати прилику да се бори за 25. Грен слем титулу.

Из жестоке борбе у полуфиналу Ђоковић је изашао као побједник против Јаника Синера.

Резултат је гласио 3:2 за Србина, по сетовима 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 и 6:4.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић отворио душу: Доста је неких "експерата" хтјело да ме пензионише

Ноле је тако, по ко зна који пут на сјајан начин одговорио критичарима и свима онима који нису вјеровали у њега.

Доказао је да упркос годинама још увијек може да уљепша тенис и надјача много млађе играче.

Финале је на програму у недјељу од 9:30 сати, а Нолету на путу до 25. Грен слема стоји Шпанац Карлос Алкараз.

Уколико сте пропустили како је Ђоковић срушио Синера, у наставку погледајте поен којим је исписао историју постајући најстарији тенисер у финалу Аустралијан опена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

