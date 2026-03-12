Logo
Макрон позвао Израел да одустане од копнене офанзиве у Либану

Танјуг

12.03.2026

11:48

Емануел Макрон
Фото: Таnjug/AP Photo/Thomas Padilla

Француски председник Емануел Макрон позвао је Израел да "јасно одустане од копнене офанзиве у Либану" и Хезболах да "одмах обустави своје нападе".

Макрон је након разговора са либанским председником Жозефом Ауном навео да је Хезболах направио грешку увлачећи Либан у сукоб са Израелом, док Израел мора да прекине копнену офанзиву, пренео је "Фигаро".

Напади Израела усмерени су на Хезболах од 2. марта, када је проирански покрет започео нападе на израелску територију.

Званична новинска агенција АНИ пренела је о новим ваздушним нападима у јужном Бејруту, упоришту Хезболаха, док су снимци до којих су медији дошли показали дим из јужних предграђа.

Макрон је такође разговарао са сиријским предсjедником Ахмадом ел Шаром, који подржава напоре либанских власти да успоставе пуну контролу над територијом и побољша контролу заједничке границе Либана и Сирије.

Емануел Макрон

Коментари (0)
