Макрон позвао Израел да одустане од копнене офанзиве у Либану

Извор:
Танјуг
12.03.2026
11:48
Коментари:0
Француски председник Емануел Макрон позвао је Израел да "јасно одустане од копнене офанзиве у Либану" и Хезболах да "одмах обустави своје нападе".
Макрон је након разговора са либанским председником Жозефом Ауном навео да је Хезболах направио грешку увлачећи Либан у сукоб са Израелом, док Израел мора да прекине копнену офанзиву, пренео је "Фигаро".
Напади Израела усмерени су на Хезболах од 2. марта, када је проирански покрет започео нападе на израелску територију.
Званична новинска агенција АНИ пренела је о новим ваздушним нападима у јужном Бејруту, упоришту Хезболаха, док су снимци до којих су медији дошли показали дим из јужних предграђа.
Макрон је такође разговарао са сиријским предсjедником Ахмадом ел Шаром, који подржава напоре либанских власти да успоставе пуну контролу над територијом и побољша контролу заједничке границе Либана и Сирије.
Најновије
Најчитаније
16
13
16
07
16
03
15
51
15
47
Тренутно на програму