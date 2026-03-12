Сумња се да је ученик школе из Бањалуке заражен менингитисом, смјештен у УКЦ

12.03.2026
11:36
Због сумње да је заражен менингитисом, ученик Електротехничке школе "Никола Тесла" из Бањалуке смјештен је у Универзитетски клинички центар Републике Српске те је под надзором љекара.
Како је казала за "Независне новине" Ирина Чавић, директорка Електротехничке школе "Никола Тесла" Бањалука, према информацијама којима школа располаже, код једног ученика је изражена сумња на могућу инфекцију.
"Међутим, званична потврда да је ријеч о менингитису није достављена школи. Одмах након сазнања контактирали смо с надлежном Хигијенско-епидемиолошком службом, која у том тренутку такође није имала потврду да се ради о менингитису, те нам је речено да ћемо бити благовремено обавијештени у случају потврде", рекла је Чавићева.
Према њеним ријечима, ученик за којег се сумња да је заражен тренутно није у школи те се налази под здравственим надзором.
"Школа иначе редовно спроводи дезинфекцију простора, а у овом тренутку те активности су додатно појачане ради превенције и заштите здравља ученика и запослених", додала је она.
Из Универзитетског клиничког центра Републике Српске за "Независне новине" наводе да не могу дати информације од дјетету.
"Обавјештавамо вас да родитељи нису сагласни с тим да информације о здравственом стању њиховог дјетета буду доступне медијима", казали су из УКЦ РС
