Logo
Large banner

Сумња се да је ученик школе из Бањалуке заражен менингитисом, смјештен у УКЦ

12.03.2026

11:36

Коментари:

0
Сумња се да је ученик школе из Бањалуке заражен менингитисом, смјештен у УКЦ
Фото: АТВ

Због сумње да је заражен менингитисом, ученик Електротехничке школе "Никола Тесла" из Бањалуке смјештен је у Универзитетски клинички центар Републике Српске те је под надзором љекара.

Школа чека званичну потврду о могућој инфекцији

Како је казала за "Независне новине" Ирина Чавић, директорка Електротехничке школе "Никола Тесла" Бањалука, према информацијама којима школа располаже, код једног ученика је изражена сумња на могућу инфекцију.

"Међутим, званична потврда да је ријеч о менингитису није достављена школи. Одмах након сазнања контактирали смо с надлежном Хигијенско-епидемиолошком службом, која у том тренутку такође није имала потврду да се ради о менингитису, те нам је речено да ћемо бити благовремено обавијештени у случају потврде", рекла је Чавићева.

Ученик није у школи, појачане превентивне мјере

Према њеним ријечима, ученик за којег се сумња да је заражен тренутно није у школи те се налази под здравственим надзором.

"Школа иначе редовно спроводи дезинфекцију простора, а у овом тренутку те активности су додатно појачане ради превенције и заштите здравља ученика и запослених", додала је она.

УКЦ РС без детаља због заштите приватности дјетета

Из Универзитетског клиничког центра Републике Српске за "Независне новине" наводе да не могу дати информације од дјетету.

"Обавјештавамо вас да родитељи нису сагласни с тим да информације о здравственом стању њиховог дјетета буду доступне медијима", казали су из УКЦ РС

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Meningitis

Бањалука менингистис

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјечак се жалио на бол у руци па преминуо неколико сати касније

Здравље

Дјечак се жалио на бол у руци па преминуо неколико сати касније

1 год

0
Двоје дјеце обољелих од менингитиса на УКЦ-у Српске

Друштво

Двоје дјеце обољелих од менингитиса на УКЦ-у Српске

1 год

0
За девет мјесеци 18 случајева вирусног менингитиса у ФБиХ

БиХ

За девет мјесеци 18 случајева вирусног менингитиса у ФБиХ

1 год

0
На УКЦ хоспитализовано седморо дјеце обољелих од менингитиса

Република Српска

На УКЦ хоспитализовано седморо дјеце обољелих од менингитиса

1 год

0

Више из рубрике

"Здрава и способна нација": Ко жели цивилни рок у Бањалуци?

Бања Лука

"Здрава и способна нација": Ко жели цивилни рок у Бањалуци?

4 ч

2
Кружни ток код Ауди сервиса

Бања Лука

Шта ће бити са пјешацима након изградње кружног тока код "Ауди центра"

19 ч

0
Станивуковић, Тривић и Вукановић

Бања Лука

Вукановић, Тривић и Станивуковић - трио који није фантастико

20 ч

1
Сутра без струје десет бањалучких насеља

Бања Лука

Сутра без струје десет бањалучких насеља

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

16

03

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

15

51

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

15

47

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

15

44

Минић предложио мјесто за ТВ дуел са Станивуковићем

Small banner

Тренутно на програму

14:30

Временска прогноза

временска прогноза

14:40

Војвођански доручак/Ловачка кухиња

лајфстајл

15:00

Одметница ЕП86 (12+, Р)

серијски програм

15:50

Крваво цвијеће С02 ЕП304 (12+)

серијски програм

16:40

Вјежбајте са Лидијом

лајфстајл

16:50

Најбоље из АТВ јутра

јутарњи програм

17:10

Центар дана

лајфстајл

Стање на граничним прелазима

Small banner