Стармер одбацио позиве да поднесе оставку

АТВ
12.05.2026 11:28

Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Премијер Велике Британије Кир Стармер одбацио је позиве да поднесе оставку, поручивши министрима да ће наставити да управља државом упркос појачаним захтјевима да одреди временски оквир за своје повлачење након тешког изборног пораза.

"Протеклих 48 часова било је дестабилишуће за Владу и то има стварну економску цијену за нашу земљу и породице. Земља очекује од нас да наставимо да управљамо. То је оно што ја радим и што морамо радити као Кабинет", рекао је Стармер састанку министара Кабинета.

Он је поновио да, иако преузима одговорност за један од најтежих изборних пораза Лабуристичке странке, није било званичног покретања поступка за избор њеног новог лидера.

Стармер је додао да земља никада не би опростила лабуристима ако би ушли у борбу за страначко руководство само двије године након што је њихова велика парламентарна већина требала да оконча политички хаос који је захватио земљу откако је Британија прије 10 година изгласала излазак из ЕУ.

Позивајући се на неименоване изворе из Владе, "Телеграф" је раније објавио да су оставку Стармера затражили министар унутрашњих послова Шабана Махмуд, министар одбране Џон Хили, министар енергетике Ед Милибенд, министар културе Лиса Ненди, министар спољних послова Ивет Купер и министар здравства Вес Стритинг, преноси Срна.

