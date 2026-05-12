ЕУ припрема нова правила за заштиту дјеце на друштвеним мрежама

12.05.2026 11:13

Предсједница Европске комисије (ЕК) Урсула фон дер Лајен изјавила је да Европска унија припрема нове прописе усмјерене на пословне моделе друштвених мрежа како би заштитила дјецу и младе од штетних садржаја и зависничких механизама.

Говорећи у Копенхагену, Фон дер Лајен је оцијенила да негативни ефекти друштвених мрежа на младе нису случајни, већ су посљедица модела који "пажњу дјеце третирају као робу", пренио је Ројтерс.

Она је навела да су посебно на мети регулатора платформе ТикТок, X, као и Мета са мрежама Инстаграм и Фејсбук.

Према њеним речима, ЕК предузима мјере против ТикТока због функција попут бесконачног скроловања, аутоматске репродукције садржаја и "пуш" обавјештења, које је описала као зависнички дизајн.

Фон дер Лајен је додала да Комисија сматра да Инстаграм и Фејсбук не примјењују досљедно минималну старосну границу од 13 година.

Европска комисија је, такође, покренула поступак против платформе X због наводне употребе њеног алата за вјештачку интелигенцију Грок за креирање сексуализованих слика жена и дјеце.

Предсједница ЕК је подржала и увођење строжих правила којима би се тинејџерима млађим од одређене старосне границе ограничио приступ друштвеним мрежама.

(Танјуг)

