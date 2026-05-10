Ове апликације су опасност, одмах их бришите

Апликације под називом "КолФантом" нудиле су приступ приватним евиденцијама позива – а милиони људи су их преузели.
Гугл Плеј би требало да буде најбезбједније мјесто за преузимање Андроид апликација, али не заслужује свака апликација у продавници корисниково повјерење, нарочито ако их траже у потенцијално сумњиве сврхе.
Новооткривена превара показује колико далеко сумњива апликација може да оде прије него што буде заустављена: 28 апликација на Гугл Плеју сакупило је више од 7,3 милиона преузимања обећавајући приступ туђим листама позива, СМС порукама и историји Воцап позива.
Истраживачи компаније ЕСЕТ детаљно су описали ову превару у извјештају на порталу "Ви Лајв Секјурити", гдје ове апликације заједнички називају “КолФантом”.
Апликације су се разликовале по изгледу, али трик је био исти: унијели бисте број телефона, платили да “откључате” наводне записе о комуникацији, а заузврат бисте добили лажне податке.
Не смијемо игнорисати очигледну чињеницу: ово је необичан случај гдје је сам “мамац” био прилично сумњив. Апликације нису обећавале јефтиније позадине за екран или бољи виџет за временску прогнозу – тврдиле су да нуде приступ приватној историји комуникације друге особе.
Неке апликације су користиле званични систем наплате Гугл Плеја, што је потенцијално омогућило неким жртвама да траже повраћај новца.
Међутим, ЕСЕТ наводи да су друге апликације усмјеравале кориснике ка апликацијама за плаћање трећих страна или директним формуларима за плаћање картицом унутар саме апликације.
У једном случају, када су корисници покушали да напусте апликацију, она би приказала обмањујућа обавјештења дизајнирана да изгледају као нови мејлови, тврдећи да су резултати историје позива стигли, да би их потом вратила на екран за претплату.
ЕСЕТ је 16. децембра пријавио ових 28 апликација Гуглу, и све су уклоњене са Гугл Плеј продавнице до тренутка објављивања извјештаја.
Иако се “сајдлоадинг” (инсталирање апликација ван званичних продавница) чешће критикује када је у питању заштита од превара, ово нас подсјећа да Плеј Стор и даље може да омогући лошим апликацијама огромну публику уколико оне успију да прођу контролу, пише "Б92".
