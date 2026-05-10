Бањалучки пензионер на прагу 100. године и даље у радном односу

Тржиште рада у Републици Српској све више се попуњава радницима који су се већ пензионисали, па је тако број пензионера који раде премашио 10.000, показују најновији подаци надлежних институција.
Према евиденцијама Фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Републике Српске, на дан 28. април 2026. године у Републици Српској је евидентирано укупно 10.042 корисника права - пензионера који, након остваривања права, имају и статус осигураника, односно радно су ангажовани.
"У односу на исти период 2025. године, када је тај број износио 9.030, забиљежен је пораст, односно већи је број пензионера који су радно ангажовани", речено је за "Независне новине" из Фонда ПИО Републике Српске.
Најстарији пензионер који има статус осигураника има 95 година, мушког је пола и живи у Бањалуци.
"Пензионери који након остваривања права настављају радни ангажман најчешће су запослени у приватном сектору, односно у приватним предузећима, гдје постоји изражена потреба за искусним и стручним кадром", кажу из Фонда ПИО Републике Српске.
Према евиденцијама, најзаступљенији су у дјелатностима као што су грађевинарство, саобраћај, прехрамбена индустрија, телекомуникације, рударство, као и у различитим научним и стручним областима.
"Поред тога, дио пензионера ангажован је у здравству, високом образовању, комерцијалној пољопривреди, као и у оквиру различитих организација и заједница", рекли су из Фонда ПИО.
Посебно су тражени стручњаци са одговарајућим лиценцама и специфичним знањима, као што су инжењери различитих профила (електро, машински, грађевински, хемијско-технолошки, дрвопрерада), љекари, стоматолози, правници и судски вјештаци.
"Такође, заступљени су и радници са средњом стручном спремом, као и неквалификовани радници, најчешће на пословима обезбјеђења, одржавања и чувања објеката", казали су из Фонда ПИО Републике Српске у изјави за "Независне новине".
Јанко Петровић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске, оцјењује да постоји потреба за запошљавањем пензионера.
"Имате људе са 60-65 година који могу да раде на неким лакшим пословима, а имају изузетно велико искуство. Такав пензионер је бољи него већина младих радника на тржишту рада", рекао је Петровић.
Он сматра да је овај дио потребно уредити и пензионерима омогућити неки бенефит од тога што раде након пензионисања.
"Ако смо им платили порезе и доприносе, да то утиче на додатни дио пензије, која би могла бити већа. Друго, ако пензионери имају регулисано здравствено осигурање, мислим да би било добро да се изнађе рјешење да се то здравствено осигурање не плаћа, да се не плаћа дупло, јер је то осигурање пензионер једном већ остварио својим радом. Има ту доста потешкоћа. Влада има намјеру да ријеши дио тих питања", рекао је Петровић за "Независне новине".
