Лед, мраз, па чак и снијег - овакву прогнозу нико није желио

Стеван Лулић
10.05.2026 20:26

Лед опустошио воћњак. Двориште прекривено ледом.
Метеоролози са странице БХ Метео објавили су временску прогнозу за наредне дане коју, сасвим сигурно, нико није желио да чује.

Оно што је виђено у недјељу, 10. маја, тврде они, наставиће се, па ће бити чак и горе.

"Нестабилно вријеме ће се наставити и током ноћи на понедјељак (11.05.), као и током понедјељка уз локално кишу и пљускове са грмљавином. У понедјељак послијеподне на сјеверу и сјевероистоку Босне, у Посавини и Семберији, могући су локално јачи пљускови са грмљавином и невријеме уз лед", тврде метеоролози.

У току понедјељка локално могући јаки удари југа. Дневна температура од 19 до 25, локално на сјеверу и сјевероистоку Босне до 28 степени. Ипак, биће релативно топло и током ноћи.

"У уторак (12.05.) значајнија промјена времена продором хладног фронта са сјевера, који ће се релативно брзо премјештати преко нас доносећи широм земље пролазно јачу кишу и пљускове са грмљавином уз осјетнији пад температуре. Понегдје може бити и невремена. Продор хладног фронта ће бити праћен пролазно појачаним сјеверцем, а на вишим планинама усљед наглог пада температуре може пасти и мало снијега", кажу на страници БХ Метео.

Навече и током ноћи на сриједу (13.05.) постепено разведравање, што ће донијети хладну ноћ уз локално појаву мраза у јутарњим сатима сриједе.

