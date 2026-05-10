Лед, мраз, па чак и снијег - овакву прогнозу нико није желио

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Метеоролози са странице БХ Метео објавили су временску прогнозу за наредне дане коју, сасвим сигурно, нико није желио да чује.
Оно што је виђено у недјељу, 10. маја, тврде они, наставиће се, па ће бити чак и горе.
Хроника
Тежак удес у БиХ, дијелови аута и мотора свуд по путу
"Нестабилно вријеме ће се наставити и током ноћи на понедјељак (11.05.), као и током понедјељка уз локално кишу и пљускове са грмљавином. У понедјељак послијеподне на сјеверу и сјевероистоку Босне, у Посавини и Семберији, могући су локално јачи пљускови са грмљавином и невријеме уз лед", тврде метеоролози.
У току понедјељка локално могући јаки удари југа. Дневна температура од 19 до 25, локално на сјеверу и сјевероистоку Босне до 28 степени. Ипак, биће релативно топло и током ноћи.
Свијет
Згазиће вас: Орбан послао поруку Петеру Мађару
"У уторак (12.05.) значајнија промјена времена продором хладног фронта са сјевера, који ће се релативно брзо премјештати преко нас доносећи широм земље пролазно јачу кишу и пљускове са грмљавином уз осјетнији пад температуре. Понегдје може бити и невремена. Продор хладног фронта ће бити праћен пролазно појачаним сјеверцем, а на вишим планинама усљед наглог пада температуре може пасти и мало снијега", кажу на страници БХ Метео.
Навече и током ноћи на сриједу (13.05.) постепено разведравање, што ће донијети хладну ноћ уз локално појаву мраза у јутарњим сатима сриједе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
09
21
57
21
46
21
42
21
27
Тренутно на програму