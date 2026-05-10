Ема Дујмовић - чудо од дјетета

Аутор:Теодора Беговић
Поздрав свима! Долазим из Европе, тачније из Хрватске. Ја сам Ема Дујмовић, имам 13 година. Јако сам срећна јер овдје можеш купити много књига, а ја јако волим да читам, започиње причу Ема Дујмовић.
Са десет година први пут је учествовала на Свјетском првенству из знања кинеског језика гдје је била међу десет најбољих на свијету. Са 11 написала је роман "Живот једног пса" који је проглашен за најпродаванији роман за дјецу и младе у 2025. годину у Хрватској. Имала је неколико изложби ликовних радова, а у посљедње двије године посветила се писању текстова и музике. Ове године учествовала је на музичком такмичењу "Дора", и постала најмлађи аутор који је пријавио своју пјесму.
"Кад сам имала пет година родитељи су ми предложили да почнем учити неки језик. Мене је одувијек привлачило нешто необично и изазовније, а то је дефинитивно кинески језик. Прво сам почела преко апликације учити основе неколико мјесеци, а онда када су родитељи видјели да стварно имам афинитета према кинеском језику, онда су потражили учитеља, али је стварно било тешко наћи за петогодишњака мјесто за учење кинеског језика. На срећу, пронашли смо дјевојку која је полу Хрватица, полу Кинескиња која ме је четири године учила кинески", каже Ема Дујмовић.
Ема је таленат за умјетност и интересовање за језик почела исказивати са три године. Многобројне ваннаставне активности нису утицале на одличан успјех у школи. Ипак, школски програм није довољно прилагођен натпросјечно надареној дјеци, истиче Емина мајка.
"Рано је почела сликати и показивати тај таленат. Онда смо када је имала три и по године добили стручно мишљење да спада у изразито надарену дјецу. И ето, када јој је природа подарила све те ладице у глави, на нама је да јој пружамо безусловну љубав, да је бодримо и да јој помажемо. И дан данас смо иза ње и помажемо јој са свим техничким стварима. Нажалост, на Балкану то све спада на родитеље", каже Влатка Бурић Дујмовић, Емина мајка.
Ема активно путује и одржава предавања у школама широм Хрватске охрабрујући младе да буду истрајни и остварују своје снове.
"Мој циљ је да мотивишем другу дјецу и да покажем да је све могуће.Не морате чекати, битно је да слиједите своје снове и да испуњавате своје жеље. Ако превише чекате, можда буде прекасно. Можете остварити своје циљеве и почните сад одмах", додаје Ема.
Иако има само 13 година, своју биографију је обогатила бројним успјесима. Знањем, креативношћу и самопоуздањем да оствари сваки циљ издвојила се и у Кини. Емине резултате препознала је кинеска државна телевизија која је о овој младој умјетници снимила документарни филм.
