Карл Билт: ОХР више није користан

Аутор:АТВ
Коментари:4
Карл Билт, који је обављао дужност првог високог представника истакао је да ОХР данас више није користан у БиХ.
"Увијек под нападом од стране Руске Федерације високи представник у БиХ сада је оборен и од стране САД", рекао је Билт и додао:
"Европска унија је била слаба у свом приступу, али сада мора да се сабере. ОХР након 30 година није користан. Потребна је нова иницијатива".
Always under attack by 🇷🇺, the High Representative in 🇧🇦 is now shot down also by the 🇺🇸. The 🇪🇺 has been weak and unfocused in its approach, but now must get its act together. The @OHR_BiH has after 30 years outlived its usefulness. A new initiative is called for. https://t.co/JKmLlFEuob— Carl Bildt (@carlbildt) May 10, 2026
