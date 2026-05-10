Кристијан Шмит већ потврдио да одлази: Пише њемачки медиј

Аутор:

Стеван Лулић
10.05.2026 19:42

Кристијан Шмит у Бањалуци испред зграде ОХР-а, одмахнуо руком.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Нијемац Кристијан Шмит већ је поднио оставку, пише њемачки медиј Франкфуртер Алгемајне Цајтунг тврдећи да им је лично Шмит то потврдио.

Како наводе, он им је унапријед потврдио ове информације у недјељу.

"Бивши њемачки министар пољопривреде унапријед је у недјељу обавијестио Франкфуртер Алгемајне Цајтунг да ће се повући", пише овај медиј.

Шмит је у БиХ дошао прије пет година и представљао се као високи представник, иако за то није имао потврду Савјета безбједности Уједињених нација.

Медиј даље наводи да им је Шмит рекао да ће у БиХ ипак остати док се не именује високи представник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

