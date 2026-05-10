Кошарац: Шмитов извјештај је лажни памфлет

Аутор:АТВ
Коментари:2
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да је извјештај који Кристијан Шмит намјерава да представи Савјету безбједности УН лажан, злонамјеран и пристрасан памфлет.
Кошарац је истакао да је Шмит највећи дестабилизујући фактор у БиХ, да представља отјелотворење политичког зла у БиХ и да је све што ради подвала са лошом намјером према Републици Српској и српском народу.
"Извјештај који намјерава представити Савјету безбједности УН није никакав кредибилан документ о стању у БиХ, већ пропагандни памфлет неизабраног странца – лажан, злонамјеран, пристрасан и пун контрадикторности", објавио је Кошарац на "Инстаграму".
То је, указао је Кошарац, покушај правдања Шмитове неуставне и недејтонске манипулације, узурпирања домаћих институција, девастирања демократије, урушавања суверенитета и владавине права у БиХ.
"Да апсурд буде већи, он и у овом памфлету тражи више новца за своја недјела", истакао је Кошарац и додао да ће међународна јавност још једном имати прилику да се увјери у исправност става Српске - да је ријеч о злонамјерном и бошњачки наклоњеном лажном високом представнику који је узурпирао позицију у ОХР-у.
Нагласио је да је Шмит штеточина, да генерише све кризе у БиХ, а да су његове незаконите одлуке и скандалозни декрети уназадили ову земљу и нарушили ионако крхке политичке односе.
Кошарац је подсјетио да је Шмит дириговао правосудно-политичким прогоном предсједника Републике Српске Милорада Додика у настојању да ослаби Републику Српску и поништи слободну вољу српског народа у БиХ.
Закључио је да је Шмит истовремено поуздан савезник бошњачким политичким структурама у погледу централизације и унитаризације БиХ, супротно Дејтонском мировном споразуму и међународном праву.
