Кошарац: Шмитов извјештај је лажни памфлет

10.05.2026 13:17

Сташа Кошарац
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да је извјештај који Кристијан Шмит намјерава да представи Савјету безбједности УН лажан, злонамјеран и пристрасан памфлет.

Кошарац је истакао да је Шмит највећи дестабилизујући фактор у БиХ, да представља отјелотворење политичког зла у БиХ и да је све што ради подвала са лошом намјером према Републици Српској и српском народу.

"Извјештај који намјерава представити Савјету безбједности УН није никакав кредибилан документ о стању у БиХ, већ пропагандни памфлет неизабраног странца – лажан, злонамјеран, пристрасан и пун контрадикторности", објавио је Кошарац на "Инстаграму".

То је, указао је Кошарац, покушај правдања Шмитове неуставне и недејтонске манипулације, узурпирања домаћих институција, девастирања демократије, урушавања суверенитета и владавине права у БиХ.

"Да апсурд буде већи, он и у овом памфлету тражи више новца за своја недјела", истакао је Кошарац и додао да ће међународна јавност још једном имати прилику да се увјери у исправност става Српске - да је ријеч о злонамјерном и бошњачки наклоњеном лажном високом представнику који је узурпирао позицију у ОХР-у.

Нагласио је да је Шмит штеточина, да генерише све кризе у БиХ, а да су његове незаконите одлуке и скандалозни декрети уназадили ову земљу и нарушили ионако крхке политичке односе.

Кошарац је подсјетио да је Шмит дириговао правосудно-политичким прогоном предсједника Републике Српске Милорада Додика у настојању да ослаби Републику Српску и поништи слободну вољу српског народа у БиХ.

Закључио је да је Шмит истовремено поуздан савезник бошњачким политичким структурама у погледу централизације и унитаризације БиХ, супротно Дејтонском мировном споразуму и међународном праву.

