Обијена кућа Ратомира Трајковића

АТВ
10.05.2026 12:56

Фото: Pixabay

У селу Угљаре у Косову Пољу обијена је и опљачкана кућа Србина Ратомира Трајковића, из које су однесене вриједне ствари, а покућство је испреметано, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију.

Трајковић, који се бави сточарством и вриједно зарађује свој новац, затекао је у кући разбацане и поломљене ствари након што се синоћ вратио са свадбе, преноси Срна.

Из Канцеларије су истакли да је ово још један примјер тешких услова у којима живи српски народ на Косову.

Ово је друга српска кућа која је обијена и опљачкана у Косову Пољу за свега неколико дана, јер се претходно на мети лопова нашла и кућа Јордана и Слободанке Ристић у самом граду.

Оба инцидента су пријављена такозваној косовској полицији, али починиоци нису пронађени, као ни у бројним другим случајевима у којима су мета Срби и њихова имовина, додали су из Канцеларије за Косово и Метохију.

Наглашено је да је српски народ у јужној српској покрајини често на мети безбједносних инцидената, да се напади на њих не расвјетљавају, нити добијају адекватан епилог.

