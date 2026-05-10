Драма на Умци и даље траје: Ронилачке јединице Жандармерије претражују Саву

10.05.2026 12:41

Потрага за Јованом Т. (29), који је синоћ нестао у Сави након прославе 18. рођендана, ушла је у нову, интензивнију фазу.

Од раних јутарњих сати, припадници ронилачке јединице Жандармерије детаљно претражују речно дно, док Ријечна полиција патролира ширим појасом приобаља.

Иако је потрага почела одмах након нестанка, долазак специјализованих екипа Жандармерије указује на озбиљност ситуације. Рониоци се суочавају са тешким условима на терену, укључујући смањену видљивост и ријечне струје, али се претрага не прекида.

Реон око мјеста гдје је младић посљедњи пут виђен како плива.

Чамци Речне полиције, сонари и ронилачки тимови Жандармерије.

Испитују се сви присутни на прослави ради реконструкције сукоба који је претходио скоку.

Хронологија трагедије

Подсјећамо, Јован Т. је био гост на прослави пунолетства која је завршена кобно. Према свједочењима очевидаца, након вербалног конфликта са једним од присутних, младић је изненада одлучио да уђе у ријеку. Убрзо након што је почео да плива, губи му се сваки траг у мутној води Саве.

"Припадници Жандармерије су на терену и чине све што је у њиховој моћи. Сваки метар приобаља и корита се пажљиво испитује", потврђено је из надлежних служби.

Док потрага траје, на мјесту догађаја владају мук и невјерица. Пријатељи и породица несталог младића окупљени су у близини обале, чекајући било какву информацију о исходу потраге.

Иначе, недалеко од мјеста гдје се утопио младић извучено је тијело старије човјека, преносе Телеграф.

