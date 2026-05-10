Делегација Санкт Петербурга у посјети Српској

Аутор:АТВ
Коментари:2
Делегација Санкт Петербурга коју предводи предсједник Комитета за спољне послове овог града Григорјев Јевгениј Дмитријевич боравиће у Републици Српској од данас до 13. маја, поводом одржавања "Дана Санкт Петербурга у Републици Српској".
Делегација ће имати састанке са највишим званичницима Републике Српске, а акценат посјете биће на сарадњи у области привреде, здравства, науке и културе, саопштено је из Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.
Руска делегација ће посјетити и Универзитетски клинички центар Републике Српске, а учествоваће и на неколико округлих столова у областима културе, здравља и науке.
У оквиру програма планирано је одржавање концерта у извођењу Камерног музичког позоришта "Санкт Петербург опера", а биће одржана и изложба фотографија "Светиње Санкт Петербурга", као и пројекција филмских екскурзија "Град-херој Лењинград".
