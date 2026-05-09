Logo
Large banner

Стевандић: Русија је увијек разговарала са нама, а не о нама

Аутор:

АТВ
09.05.2026 19:48

Коментари:

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да између Српске и Руске Федерације нема отворених питања нити несагласности већ да је досадашња сарадња резултат међусобно добрих односа.

Након састанка делегације Републике Српске са руским предсједником Владимиром Путином и његовим сарадницима, Стевандић је рекао да се та сарадња не заснива на лошем односу или штети према било којем другом народу или било којој другој држави.

Он је напоменуо да Република Српска никада није прихватила да жртвује своје пријатељство и сарадњу са Руском Федерацијом због туђих геополичких интереса када је то од Српске тражено.

Појаснио је да ти интереси често укључују веома лоше ствари и лош однос према Републици Српској, који подразумијева отимање надлежности и свођења на мању јединицу власти него што то има у Дејтонском спорозуму.

Што се тиче Народне скупштине, Стевандић је навео да су у мандату у коме је он предсједник, формиране радне групе и први пут у историји потписан је споразум са Руском думом, а нешто слична има и са Санкт Петербургом.

"Немамо чега да се стидимо. Све радимо јавно. Захвални смо на отворености. И Русија је увијек разговарала са нама", рекао је Стевандић новинарима из Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

Русија

Владимир Путин

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ходочасници из Херцеговине кренули пут Острога

Република Српска

Ходочасници из Херцеговине кренули пут Острога

2 ч

0
Састанак Милорада Додика и Владимира Путина

Република Српска

Додик пренио Путину: Одлуке Шмита Савјет безбједности треба прогласити ништавним

2 ч

1
Јасеновац

Република Српска

Фашизам је побијеђен, али није искоријењен

2 ч

2
Марш Бесмртног пука у Бањалуци.

Бања Лука

Бањалука обиљежила Дан побједе: Марш Бесмртног пука подсјетио да хероји не умиру

2 ч

0

Више из рубрике

Ходочасници из Херцеговине кренули пут Острога

Република Српска

Ходочасници из Херцеговине кренули пут Острога

2 ч

0
Састанак Милорада Додика и Владимира Путина

Република Српска

Додик пренио Путину: Одлуке Шмита Савјет безбједности треба прогласити ништавним

2 ч

1
Јасеновац

Република Српска

Фашизам је побијеђен, али није искоријењен

2 ч

2
Делегација Српске с Путином у Кремљу

Република Српска

Каран с Путином: Осјећамо братство између наших народа

3 ч

0

  • Најновије

21

57

Влаховић за 11 секунди затресао мрежу и утишао Леће

21

40

Шок на Маракани: Нови Пазар срушио Звезду у судијској надокнади

21

21

Још једна велика пљачка стоке у Њемачкој: Украдено 48 крава и телади

20

59

Огласио се Кремљ: Шта је Путин поручио на састанку са делегацијом Српске

20

43

Временски хаос се приближава Балкану: Метеоролози прогласили "код црвено"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner