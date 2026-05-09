Стевандић: Русија је увијек разговарала са нама, а не о нама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да између Српске и Руске Федерације нема отворених питања нити несагласности већ да је досадашња сарадња резултат међусобно добрих односа.
Након састанка делегације Републике Српске са руским предсједником Владимиром Путином и његовим сарадницима, Стевандић је рекао да се та сарадња не заснива на лошем односу или штети према било којем другом народу или било којој другој држави.
Он је напоменуо да Република Српска никада није прихватила да жртвује своје пријатељство и сарадњу са Руском Федерацијом због туђих геополичких интереса када је то од Српске тражено.
Појаснио је да ти интереси често укључују веома лоше ствари и лош однос према Републици Српској, који подразумијева отимање надлежности и свођења на мању јединицу власти него што то има у Дејтонском спорозуму.
Што се тиче Народне скупштине, Стевандић је навео да су у мандату у коме је он предсједник, формиране радне групе и први пут у историји потписан је споразум са Руском думом, а нешто слична има и са Санкт Петербургом.
"Немамо чега да се стидимо. Све радимо јавно. Захвални смо на отворености. И Русија је увијек разговарала са нама", рекао је Стевандић новинарима из Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч2
Бања Лука
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч2
Република Српска
3 ч0
Најновије
21
57
21
40
21
21
20
59
20
43
Тренутно на програму