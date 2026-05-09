Додик пренио Путину: Одлуке Шмита Савјет безбједности треба прогласити ништавним

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је на састанку са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином истакнуто да је Кристијан Шмит нелегалан и да не може да доноси никакве одлуке, те изразио увјерење да ће их Савјет безбједности УН прогласити ништавним јер је то једино исправно.
Додик је навео да Руска Федерација у континуитету, без оклијевања, на Савјету безбједности износи своје ставове везано за ситуацију и у Републици Српској и у БиХ.
"То је за нас веома важно, да одржимо фокус и да ће сједница која ће бити за три дана у Њујорку сигурно имати један дефинитиван и ригорозан став Руске Федерације", рекао је Додик након састанка делегације Републике Српске са предсједником Путином.
Он је навео да је на састанку са Путином потврђена сарадња на стратешком нивоу, како је то већ раније дефинисано.
Додао је да је руској страни било важно се види да, без обзира на сва срамна дешавања у Републици Српској у вези са изборима и атацима на њеног предсједника, да је ово политика континуитета и да ће остати на том нивоу стратешке сарадње.
"Ми ниједног тренутка нисмо осјетили било какву врсту промјене односа, чак шта више, далеко више пажње је посвећено неким питањима него што је то било раније", рекао је Додик.
Додик је овом приликом честитао Дан побједе, побједе која је искована на крвљу на 28 милиона грађана Совјетског савеза, гдје су највећи број били Руси.
Истакао је да је ово била велика част да делегација Српске присуствује свим манифестацијама у Москви.
У делегацији су и предсједник Републике Српске Синиша Каран и предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, пише.
Додик је изразио задовољство коју је руски предсједник Владимир Путин дао пројектима у Републици Српској, као и да је током састанка разговарано о новим аранжманима.
"Морам да кажем да односи између Републике Српске и Руске Федерације стоје изванредно. На веома су високо нивоу разумијевања", рекао је Додик у Москви.
Он је навео да је Српска у веома комплексним околностима одржала привредну активност и да је захвална компанијама које су успјеле да одрже приступ на енергетском и другом тржишту.
"Причали смо о неким новим аранжманима у околностима које нису нимало једноставне за све", казао је Додик.
Напоменуо је да је састанак са Путином био прилика да је искаже захвалност за континуирану испоруку гаса.
"Јесу то мале количине, али оне су биле за нас важне, не само као количине гаса, него и као манифестација подршке и сарадње. Разговарали смо и о томе како завршити Српско-руски православни центар и храм у оквиру тог центра", навео је Додик.
Такође, како је навео пренесени су поздрави митрополита бањалучког Јефрема руском руководству.
Додао је да је ово прилика да каже Бошњацима, муслиманима у БиХ да нема ниједног разлога да се неко плаши Руске Федерације, да је сарадња са Русијом благодатна и да може омогућити поспјешивање многих сфера у животу.
"Тако да је њихова намјештена вјештачка или, како то кажу у савременом смислу, хибридни приступ Руској Федерацији, потпуно безвезан на нивоу примитивизма", нагласио је Додик.
Додик је казао да Русија жели мир на Балкану, али жели и да се уважава слобода и слово Устава.
"Ми ћемо остати несумњиви партнери на том питању", закључио је Додик.
