Logo
Large banner

Цвијановић: Бећировић у СБ УН без сагласности Предсједништва БиХ

Аутор:

АТВ
09.05.2026 17:41

Коментари:

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да се Предсједништво није усагласило да ће БиХ на сједници Савјета безбједности УН представљати Денис Бећировић.

"Да један може представљати БиХ, онда би то било само онда ако су се друга два и тај један претходно усагласили, што ни и овом случају није тако. Уосталом, сигурно није без разлога што БиХ има трочлано Предсједништво", рекла је Цвијановићева.

Она је додала да су тако ствари јасне, осим онима који желе да живе у заблуди.

Осврнувши се на наслове у федералним медијима да ће БиХ на сједници Савјета безбједности представљати Бећировић, а да долази и Кристијан Шмит, Цвијановићева је навела да је позиција Републике Српске да процесе у БиХ треба вратити у домаће институције како би земља функционисала на основу свог устава.

"Унилатералне акције неизабраних страних представника, мимо Дејтонског споразума, нанијеле су немјерљиву штету БиХ и урушиле повјерење између конститутивних народа", написала је Цвијановићева на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Денис Бећировић

Босна и Херцеговина

Предсједништво БиХ

Савјет безбједности УН

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Састанак делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином у Кремљу.

Република Српска

Делегација Српске код Путина у Кремљу

1 ч

1
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Србија

Трагедија у Зрењанину: Радник погинуо на градилишту

1 ч

0
Школа, учионица

Свијет

Скандал у елитној лондонској школи: Наставница отпуштена због везе са учеником

1 ч

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик на пријему који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

Република Српска

Додик: Српска непоколебљиво почива на вриједностима антифашизма

1 ч

2

Више из рубрике

Састанак делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином у Кремљу.

Република Српска

Делегација Српске код Путина у Кремљу

1 ч

1
Лидер СНСД-а Милорад Додик на пријему који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

Република Српска

Додик: Српска непоколебљиво почива на вриједностима антифашизма

1 ч

2
Шта се дешава у ПСС: Комуницирају преко друштвених мрежа?

Република Српска

Шта се дешава у ПСС: Комуницирају преко друштвених мрежа?

2 ч

10
Предсједник Републике Српске Синиша Каран био је јутрос први страни званичник на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина.

Република Српска

Каран: Са Путином о проширењу билатералне сарадње

2 ч

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 09.05.2026.

18

52

Објављен снимак убиства пјевача - силоватеља беба

18

39

Погинуо члан познатог српског бенда

18

30

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

18

25

Језив пад Маркеза, стигле страшне вијести о његовом стању

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner