Цвијановић: Бећировић у СБ УН без сагласности Предсједништва БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да се Предсједништво није усагласило да ће БиХ на сједници Савјета безбједности УН представљати Денис Бећировић.
"Да један може представљати БиХ, онда би то било само онда ако су се друга два и тај један претходно усагласили, што ни и овом случају није тако. Уосталом, сигурно није без разлога што БиХ има трочлано Предсједништво", рекла је Цвијановићева.
Она је додала да су тако ствари јасне, осим онима који желе да живе у заблуди.
Осврнувши се на наслове у федералним медијима да ће БиХ на сједници Савјета безбједности представљати Бећировић, а да долази и Кристијан Шмит, Цвијановићева је навела да је позиција Републике Српске да процесе у БиХ треба вратити у домаће институције како би земља функционисала на основу свог устава.
"Унилатералне акције неизабраних страних представника, мимо Дејтонског споразума, нанијеле су немјерљиву штету БиХ и урушиле повјерење између конститутивних народа", написала је Цвијановићева на Иксу.
Да један може представљати БиХ, онда би то било само онда ако су се друга два и тај један претходно усагласили, што ни и овом случају није тако. Уосталом, сигурно није без разлога што БиХ има трочлано Предсједништво. Тако да су ствари јасне, осим онима који желе да живе у… pic.twitter.com/E5REKHt7M3— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 9, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч2
Република Српска
2 ч10
Република Српска
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму