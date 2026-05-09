Logo
Large banner

Делегација Српске код Путина у Кремљу

Аутор:

АТВ
09.05.2026 17:32

Коментари:

1
Састанак делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином у Кремљу.
Фото: АТВ

У Кремљу је у току састанак делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином.

Делегацију Српске чине предсједник Синиша Каран, предсједник НСРС Ненад Стевандић и лидер СНСД-а Милорад Додик. А поред Путина на састанку је и руски шеф дипломатије Сергеј Лавров.

Подсјећамо, делегација Републике Српске присуствовала је Паради побједе у Москви, као и свечаном пријему који је организовао предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Владимир Путин

Кремљ

Ненад Стевандић

Синиша Каран

Русија

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Србија

Трагедија у Зрењанину: Радник погинуо на градилишту

1 ч

0
Школа, учионица

Свијет

Скандал у елитној лондонској школи: Наставница отпуштена због везе са учеником

1 ч

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик на пријему који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

Република Српска

Додик: Српска непоколебљиво почива на вриједностима антифашизма

1 ч

2
Документарни филм "Донбас. Сјећање генерација"

Култура

Премијерно приказан документарни филм "Донбас. Сјећање генерација"

2 ч

0

Више из рубрике

Лидер СНСД-а Милорад Додик на пријему који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

Република Српска

Додик: Српска непоколебљиво почива на вриједностима антифашизма

1 ч

2
Шта се дешава у ПСС: Комуницирају преко друштвених мрежа?

Република Српска

Шта се дешава у ПСС: Комуницирају преко друштвених мрежа?

2 ч

10
Предсједник Републике Српске Синиша Каран био је јутрос први страни званичник на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина.

Република Српска

Каран: Са Путином о проширењу билатералне сарадње

2 ч

0
Додик честитао Калабухову: Српски народ увијек на правој страни истине

Република Српска

Додик честитао Калабухову: Српски народ увијек на правој страни истине

2 ч

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 09.05.2026.

18

52

Објављен снимак убиства пјевача - силоватеља беба

18

39

Погинуо члан познатог српског бенда

18

30

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

18

25

Језив пад Маркеза, стигле страшне вијести о његовом стању

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner