Делегација Српске код Путина у Кремљу

У Кремљу је у току састанак делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином.
Делегацију Српске чине предсједник Синиша Каран, предсједник НСРС Ненад Стевандић и лидер СНСД-а Милорад Додик. А поред Путина на састанку је и руски шеф дипломатије Сергеј Лавров.
Подсјећамо, делегација Републике Српске присуствовала је Паради побједе у Москви, као и свечаном пријему који је организовао предсједник Руске Федерације Владимир Путин.
