Каран с Путином: Осјећамо братство између наших народа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је у обраћању предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину да је партнерство Русије и Српске засновано на искреном повјерењу и да се осјећа братство између српског и руског народа.
Каран је захвалио руском предсједник Путину што је учинио велику част делегацији из Српске и њеном народу да присуствује данашњим догађајима у Москви.
Он је у обраћању Путину истакао да су односи учвршћени вишегодишњим контактима које има са предсједником Милорадом Додиком.
"Осјећамо братство и пријатељство између два народа. Руска Федерација је најважнији стратешки партнер Републике Српске. То партнерство је засновано на искреном повјерењу. Русија је доказани партнер који подржава Дејтонски мировни споразум", рекао је Каран.
Он је навео да је руски народ донио побједу над фашизмом, као и да се и Република Српска изборила за свој опстанак.
"И ви сте рекли да би заборав отворио простор за понављање неправди које су се догодиле", рекао је Каран.
Осим Карана, у делегацији Републике Српске код Путина су предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
