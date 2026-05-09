Logo
Large banner

Каран с Путином: Осјећамо братство између наших народа

Аутор:

АТВ
09.05.2026 18:20

Коментари:

0
Делегација Српске с Путином у Кремљу
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је у обраћању предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину да је партнерство Русије и Српске засновано на искреном повјерењу и да се осјећа братство између српског и руског народа.

Каран је захвалио руском предсједник Путину што је учинио велику част делегацији из Српске и њеном народу да присуствује данашњим догађајима у Москви.

Он је у обраћању Путину истакао да су односи учвршћени вишегодишњим контактима које има са предсједником Милорадом Додиком.

"Осјећамо братство и пријатељство између два народа. Руска Федерација је најважнији стратешки партнер Републике Српске. То партнерство је засновано на искреном повјерењу. Русија је доказани партнер који подржава Дејтонски мировни споразум", рекао је Каран.

Он је навео да је руски народ донио побједу над фашизмом, као и да се и Република Српска изборила за свој опстанак.

"И ви сте рекли да би заборав отворио простор за понављање неправди које су се догодиле", рекао је Каран.

Осим Карана, у делегацији Републике Српске код Путина су предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Владимир Путин

Милорад Додик

Ненад Стевандић

Русија

Москва

Кремљ

Дан побједе над фашизмом

9. мај

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Цвијановић: Бећировић у СБ УН без сагласности Предсједништва БиХ

1 ч

0
Састанак делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином у Кремљу.

Република Српска

Делегација Српске код Путина у Кремљу

1 ч

1
Лидер СНСД-а Милорад Додик на пријему који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

Република Српска

Додик: Српска непоколебљиво почива на вриједностима антифашизма

1 ч

2
Шта се дешава у ПСС: Комуницирају преко друштвених мрежа?

Република Српска

Шта се дешава у ПСС: Комуницирају преко друштвених мрежа?

2 ч

10

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 09.05.2026.

18

52

Објављен снимак убиства пјевача - силоватеља беба

18

39

Погинуо члан познатог српског бенда

18

30

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

18

25

Језив пад Маркеза, стигле страшне вијести о његовом стању

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner